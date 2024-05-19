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Гастроэнтеролог рассказала о полезном гарнире к мясу - РИА Новости, 19.05.2024
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02:19 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/gastroenterolog-1946954776.html
Гастроэнтеролог рассказала о полезном гарнире к мясу
Гастроэнтеролог рассказала о полезном гарнире к мясу - РИА Новости, 19.05.2024
Гастроэнтеролог рассказала о полезном гарнире к мясу
Сложные углеводы, которые содержатся, например, в гречке, рисе и макаронах, не рекомендуется есть вместе с мясом, в качестве гарнира к нему лучше всего подойдут РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T02:19
2024-05-19T02:19
общество
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сложные углеводы, которые содержатся, например, в гречке, рисе и макаронах, не рекомендуется есть вместе с мясом, в качестве гарнира к нему лучше всего подойдут овощи, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова. "Рекомендуется овощи есть с белковыми продуктами. То есть, допустим, запеченая курица и салат из овощей - прекрасное сочетание. А сложные углеводы лучше оставить для отдельного приема пищи. Например, гречка с мясом - это очень большая нагрузка для желудочно-кишечного тракта, в сочетании эти продукты препятствуют усвоению друг друга в нашем организме, поэтому их приветствуется есть отдельно", - отметила Багатова. Гастроэнтеролог порекомендовала сочетать мясо с овощами, подчеркнув, что весной приветствуется включать в рацион сезонные овощи, фрукты и зелень.
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общество, россия
Общество, Россия
Гастроэнтеролог рассказала о полезном гарнире к мясу

Гастроэнтеролог Багатова: сложные углеводы не рекомендуется есть вместе с мясом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сложные углеводы, которые содержатся, например, в гречке, рисе и макаронах, не рекомендуется есть вместе с мясом, в качестве гарнира к нему лучше всего подойдут овощи, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.
"Рекомендуется овощи есть с белковыми продуктами. То есть, допустим, запеченая курица и салат из овощей - прекрасное сочетание. А сложные углеводы лучше оставить для отдельного приема пищи. Например, гречка с мясом - это очень большая нагрузка для желудочно-кишечного тракта, в сочетании эти продукты препятствуют усвоению друг друга в нашем организме, поэтому их приветствуется есть отдельно", - отметила Багатова.
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Гастроэнтеролог порекомендовала сочетать мясо с овощами, подчеркнув, что весной приветствуется включать в рацион сезонные овощи, фрукты и зелень.
 
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