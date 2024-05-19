https://ria.ru/20240519/gastroenterolog-1946954776.html

Гастроэнтеролог рассказала о полезном гарнире к мясу

Гастроэнтеролог рассказала о полезном гарнире к мясу - РИА Новости, 19.05.2024

Гастроэнтеролог рассказала о полезном гарнире к мясу

Сложные углеводы, которые содержатся, например, в гречке, рисе и макаронах, не рекомендуется есть вместе с мясом, в качестве гарнира к нему лучше всего подойдут РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T02:19

2024-05-19T02:19

2024-05-19T02:19

общество

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сложные углеводы, которые содержатся, например, в гречке, рисе и макаронах, не рекомендуется есть вместе с мясом, в качестве гарнира к нему лучше всего подойдут овощи, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова. "Рекомендуется овощи есть с белковыми продуктами. То есть, допустим, запеченая курица и салат из овощей - прекрасное сочетание. А сложные углеводы лучше оставить для отдельного приема пищи. Например, гречка с мясом - это очень большая нагрузка для желудочно-кишечного тракта, в сочетании эти продукты препятствуют усвоению друг друга в нашем организме, поэтому их приветствуется есть отдельно", - отметила Багатова. Гастроэнтеролог порекомендовала сочетать мясо с овощами, подчеркнув, что весной приветствуется включать в рацион сезонные овощи, фрукты и зелень.

https://ria.ru/20240512/fastfud-1945321766.html

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