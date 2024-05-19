https://ria.ru/20240519/farmotrasl-1946986854.html
Мишустин рассказал о ситуации в фармацевтической отрасли
Мишустин рассказал о ситуации в фармацевтической отрасли - РИА Новости, 19.05.2024
Мишустин рассказал о ситуации в фармацевтической отрасли
Несмотря на внешние ограничения, фармацевтическая отрасль эффективно обеспечивает лекарственную безопасность России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T11:02
2024-05-19T11:02
2024-05-19T11:02
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Несмотря на внешние ограничения, фармацевтическая отрасль эффективно обеспечивает лекарственную безопасность России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. "Сегодня мы чествуем ученых, провизоров, работников исследовательских и клинических центров, фармацевтических предприятий и аптек. Всех, кто создает, производит и реализует важные препараты", - говорится в поздравлении, опубликованном в телеграм-канале кабмина. Мишустин отметил, что труд представителей отрасли имеет большое значение для страны. "Благодаря вам развивается фарминдустрия, сохраняется здоровье наших граждан. Поддаются лечению орфанные, онкологические, аутоиммунные и социально значимые заболевания, повышается качество жизни людей. Несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени, обеспечивает лекарственную безопасность страны", - подчеркнул премьер. Он заметил, что меры поддержки правительства позволяют в регионах открывать современные лаборатории, вводить в строй высокотехнологичные фармацевтические заводы. "Появление новых болезней требует от вас постоянного совершенствования, компетентности и ответственности. Хочу отметить вашу четкую и бесперебойную работу, поблагодарить за профессионализм. Пожелать новых успехов, научных открытий. И конечно, здоровья", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20240516/murashko-1946417722.html
https://ria.ru/20240514/lekarstva-1946020401.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о ситуации в фармацевтической отрасли
Мишустин: фармацевтическая отрасль обеспечивает лекарственную безопасность
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Несмотря на внешние ограничения, фармацевтическая отрасль эффективно обеспечивает лекарственную безопасность России, заявил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.
"Сегодня мы чествуем ученых, провизоров, работников исследовательских и клинических центров, фармацевтических предприятий и аптек. Всех, кто создает, производит и реализует важные препараты", - говорится в поздравлении, опубликованном в телеграм-канале кабмина.
Мишустин
отметил, что труд представителей отрасли имеет большое значение для страны.
"Благодаря вам развивается фарминдустрия, сохраняется здоровье наших граждан. Поддаются лечению орфанные, онкологические, аутоиммунные и социально значимые заболевания, повышается качество жизни людей. Несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени, обеспечивает лекарственную безопасность страны", - подчеркнул премьер.
Он заметил, что меры поддержки правительства позволяют в регионах открывать современные лаборатории, вводить в строй высокотехнологичные фармацевтические заводы.
"Появление новых болезней требует от вас постоянного совершенствования, компетентности и ответственности. Хочу отметить вашу четкую и бесперебойную работу, поблагодарить за профессионализм. Пожелать новых успехов, научных открытий. И конечно, здоровья", - добавил Мишустин.