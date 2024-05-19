https://ria.ru/20240519/dtp-1947031756.html
На Кубани в ДТП погибли три человека
На Кубани в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 19.05.2024
На Кубани в ДТП погибли три человека
Три человека погибли на трассе в Тихорецком районе Краснодарского края в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком, сообщили в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T17:16
2024-05-19T17:16
2024-05-19T17:30
происшествия
авто
тихорецкий район
краснодарский край
renault s.a
hyundai creta
renault clio
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КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Три человека погибли на трассе в Тихорецком районе Краснодарского края в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком, сообщили в краевом ГУ МВД. По данным ведомства, авария произошла в воскресенье в Тихорецком районе на автодороге "Обход города Тихорецка". Житель Новопокровского района за рулем "Hyundai Creta" не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине грузовым "Renault". "В результате ДТП водитель легковушки и его два пассажира (женщины) погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении
тихорецкий район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, тихорецкий район, краснодарский край, renault s.a, hyundai creta, renault clio
Происшествия, Авто, Тихорецкий район, Краснодарский край, Renault S.A, Hyundai Creta, Renault Clio
На Кубани в ДТП погибли три человека
В Краснодарском крае столкнулись грузовик и легковушка, погибли три человека