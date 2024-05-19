https://ria.ru/20240519/donetsk-1947041402.html

Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку - РИА Новости, 19.05.2024

Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщило представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T18:25

2024-05-19T18:25

2024-05-19T18:25

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 17.40 - населенный пункт Михайловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1947017088.html

донецк

петровский район

украина

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донецк, петровский район, украина, сцкк, нато