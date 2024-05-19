https://ria.ru/20240519/dnepr-1947001094.html

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в двух районах

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в двух районах - РИА Новости, 19.05.2024

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в двух районах

ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T13:18

2024-05-19T13:18

2024-05-19T13:19

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

работино

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Работино Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, а также 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.

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россия

херсонская область

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Варвара Скокшина

россия, херсонская область , работино, вооруженные силы украины, безопасность