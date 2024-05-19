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Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в двух районах
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в двух районах - РИА Новости, 19.05.2024
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в двух районах
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:18
2024-05-19T13:18
2024-05-19T13:19
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Работино Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, а также 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , работино, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Работино, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в двух районах
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в районе Веселого и Работино