https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html

В Белгороде осколки украинского дрона упали на ребенка

В Белгороде осколки украинского дрона упали на ребенка - РИА Новости, 19.05.2024

В Белгороде осколки украинского дрона упали на ребенка

Из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгороде пострадала 11-летняя девочка, она в больнице, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести, сообщил... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T17:36

2024-05-19T17:36

2024-05-19T17:46

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгороде пострадала 11-летняя девочка, она в больнице, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома. В результате взрыва, от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести", - написал он.Гладков уточнил, что, по предварительной информации, в шести квартирах повреждены балконные остекления и окна. Также поврежден один автомобиль."Оперативные службы работают на месте", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20240519/obstrel-1947019629.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия