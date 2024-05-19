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В Белгороде осколки украинского дрона упали на ребенка - РИА Новости, 19.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:36 19.05.2024 (обновлено: 17:46 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html
В Белгороде осколки украинского дрона упали на ребенка
В Белгороде осколки украинского дрона упали на ребенка - РИА Новости, 19.05.2024
В Белгороде осколки украинского дрона упали на ребенка
Из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгороде пострадала 11-летняя девочка, она в больнице, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести, сообщил... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T17:36
2024-05-19T17:46
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгороде пострадала 11-летняя девочка, она в больнице, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома. В результате взрыва, от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести", - написал он.Гладков уточнил, что, по предварительной информации, в шести квартирах повреждены балконные остекления и окна. Также поврежден один автомобиль."Оперативные службы работают на месте", - заключил губернатор.
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белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгороде осколки украинского дрона упали на ребенка

Гладков: из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгороде пострадала 11-летняя девочка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгороде пострадала 11-летняя девочка, она в больнице, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Город Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома. В результате взрыва, от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести", - написал он.
Гладков уточнил, что, по предварительной информации, в шести квартирах повреждены балконные остекления и окна. Также поврежден один автомобиль.
"Оперативные службы работают на месте", - заключил губернатор.
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ВСУ более 90 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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