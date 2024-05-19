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Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении
Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 19.05.2024
Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении
Тульские артиллеристы-десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны России. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T05:13
2024-05-19T05:13
2024-05-19T05:13
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Тульские артиллеристы-десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" тульского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск при выполнении огневых задач на Северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением противника, эта информация была передана на командный пункт тульских десантников. "Расчеты РСЗО "Град", получив задачу на боевую работу, выдвинулись в район выполнения боевой задачи. После проведения корректировки боевые расчёты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240519/vsu-1946948187.html
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Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении
Тульские артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ на Северском направлении