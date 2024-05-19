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Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 19.05.2024
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05:13 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/desantniki-1946961027.html
Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении
Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 19.05.2024
Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении
Тульские артиллеристы-десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны России. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T05:13
2024-05-19T05:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Тульские артиллеристы-десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" тульского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск при выполнении огневых задач на Северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением противника, эта информация была передана на командный пункт тульских десантников. "Расчеты РСЗО "Град", получив задачу на боевую работу, выдвинулись в район выполнения боевой задачи. После проведения корректировки боевые расчёты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240519/vsu-1946948187.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении

Тульские артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ на Северском направлении

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Тульские артиллеристы-десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" тульского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск при выполнении огневых задач на Северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением противника, эта информация была передана на командный пункт тульских десантников.
"Расчеты РСЗО "Град", получив задачу на боевую работу, выдвинулись в район выполнения боевой задачи. После проведения корректировки боевые расчёты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами", - сообщили в МО РФ.
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