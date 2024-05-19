https://ria.ru/20240519/desantniki-1946961027.html

Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении

Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 19.05.2024

Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении

Тульские артиллеристы-десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны России. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T05:13

2024-05-19T05:13

2024-05-19T05:13

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938898742_0:385:2951:2045_1920x0_80_0_0_df9b047d21dbc6f61132aae92afa29d2.jpg

ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Тульские артиллеристы-десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" тульского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск при выполнении огневых задач на Северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением противника, эта информация была передана на командный пункт тульских десантников. "Расчеты РСЗО "Град", получив задачу на боевую работу, выдвинулись в район выполнения боевой задачи. После проведения корректировки боевые расчёты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240519/vsu-1946948187.html

https://ria.ru/20240519/shturmoviki-1946960704.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф