https://ria.ru/20240519/boliviya-1947063679.html

МИД Боливии выразил надежду, что президента Ирана найдут живым после аварии

МИД Боливии выразил надежду, что президента Ирана найдут живым после аварии - РИА Новости, 19.05.2024

МИД Боливии выразил надежду, что президента Ирана найдут живым после аварии

Власти Боливии с беспокойством следят за ситуацией с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси и надеются, что всех пассажиров найдут живыми, заявил... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T22:02

2024-05-19T22:02

2024-05-19T22:02

в мире

иран

боливия

хосейн амир абдоллахиан

авария с вертолетом президента ирана

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Власти Боливии с беспокойством следят за ситуацией с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси и надеются, что всех пассажиров найдут живыми, заявил боливийский МИД. "Мы с обеспокоенностью следим за ситуацией с жесткой посадкой вертолета, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси. Мы надеемся, что спасатели смогут найти живыми всех тех, кто был в вертолете", - говорится в сообщении.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.

https://ria.ru/20240519/avariya-1947050492.html

иран

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в мире, иран, боливия, хосейн амир абдоллахиан, авария с вертолетом президента ирана