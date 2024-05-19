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МИД Боливии выразил надежду, что президента Ирана найдут живым после аварии
МИД Боливии выразил надежду, что президента Ирана найдут живым после аварии - РИА Новости, 19.05.2024
МИД Боливии выразил надежду, что президента Ирана найдут живым после аварии
Власти Боливии с беспокойством следят за ситуацией с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси и надеются, что всех пассажиров найдут живыми, заявил... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T22:02
2024-05-19T22:02
2024-05-19T22:02
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иран
боливия
хосейн амир абдоллахиан
авария с вертолетом президента ирана
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Власти Боливии с беспокойством следят за ситуацией с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси и надеются, что всех пассажиров найдут живыми, заявил боливийский МИД. "Мы с обеспокоенностью следим за ситуацией с жесткой посадкой вертолета, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси. Мы надеемся, что спасатели смогут найти живыми всех тех, кто был в вертолете", - говорится в сообщении.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.
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в мире, иран, боливия, хосейн амир абдоллахиан, авария с вертолетом президента ирана
В мире, Иран, Боливия, Хосейн Амир Абдоллахиан, Авария с вертолетом президента Ирана
МИД Боливии выразил надежду, что президента Ирана найдут живым после аварии
МИД Боливии: страна надеется, что всех пассажиров вертолета Раиси найдут живыми