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Азаров назвал возможные причины визита Блинкена в Киев - РИА Новости, 19.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/blinken-1946998471.html
Азаров назвал возможные причины визита Блинкена в Киев
Азаров назвал возможные причины визита Блинкена в Киев - РИА Новости, 19.05.2024
Азаров назвал возможные причины визита Блинкена в Киев
Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что эскалация ситуации в Харьковском регионе и ажиотаж вокруг мобилизации стали истинным поводом недавнего визита в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T12:59
2024-05-19T12:59
в мире
украина
киев
сша
энтони блинкен
николай азаров (политик)
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что эскалация ситуации в Харьковском регионе и ажиотаж вокруг мобилизации стали истинным поводом недавнего визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, который сделал Владимиру Зеленскому "серьезное замечание" за попытки "валить" на Запад вину за провалы ВСУ. Блинкен в ходе визита в Киев 15 мая сообщил, что дополнительная помощь США Украине поступит на поле боя в ближайшие дни. "Думаю, официальные пресс-релизы по поводу визита Блинкена в Украину имели мало общего с тем, что на самом деле происходило и было сказано. Блинкен должен был говорить с Зеленским о серьезном ухудшении ситуации под Харьковом. О задержках с мобилизацией", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По его мнению, "попытки Зеленского свалить всю вину на Запад и США" относительно поздних поставок оружия раздражают. Азаров уверен, что киевский режим достаточно снабжают вооружением, подтверждением тому являются "регулярные обстрелы" со стороны ВСУ мирных российских городов. "И наверняка Блинкен сделал ему замечание очень серьезное, что ты давай, занимайся мобилизацией, а не вали на кого-то свои просчеты", - подытожил бывший премьер.
https://ria.ru/20240519/zakon-1946997750.html
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в мире, украина, киев, сша, энтони блинкен, николай азаров (политик), владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, США, Энтони Блинкен, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Азаров назвал возможные причины визита Блинкена в Киев

Азаров назвал ажиотаж вокруг мобилизации причиной визита Блинкена в Киев

© AP Photo / Brendan SmialowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Brendan Smialowski
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что эскалация ситуации в Харьковском регионе и ажиотаж вокруг мобилизации стали истинным поводом недавнего визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, который сделал Владимиру Зеленскому "серьезное замечание" за попытки "валить" на Запад вину за провалы ВСУ.
Блинкен в ходе визита в Киев 15 мая сообщил, что дополнительная помощь США Украине поступит на поле боя в ближайшие дни.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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"Думаю, официальные пресс-релизы по поводу визита Блинкена в Украину имели мало общего с тем, что на самом деле происходило и было сказано. Блинкен должен был говорить с Зеленским о серьезном ухудшении ситуации под Харьковом. О задержках с мобилизацией", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его мнению, "попытки Зеленского свалить всю вину на Запад и США" относительно поздних поставок оружия раздражают. Азаров уверен, что киевский режим достаточно снабжают вооружением, подтверждением тому являются "регулярные обстрелы" со стороны ВСУ мирных российских городов.
"И наверняка Блинкен сделал ему замечание очень серьезное, что ты давай, занимайся мобилизацией, а не вали на кого-то свои просчеты", - подытожил бывший премьер.
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"Устроил подрыв". СМИ раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским
Вчера, 09:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАЭнтони БлинкенНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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