Азаров назвал возможные причины визита Блинкена в Киев
Азаров назвал ажиотаж вокруг мобилизации причиной визита Блинкена в Киев
© AP Photo / Brendan SmialowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
© AP Photo / Brendan Smialowski
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что эскалация ситуации в Харьковском регионе и ажиотаж вокруг мобилизации стали истинным поводом недавнего визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, который сделал Владимиру Зеленскому "серьезное замечание" за попытки "валить" на Запад вину за провалы ВСУ.
Блинкен в ходе визита в Киев 15 мая сообщил, что дополнительная помощь США Украине поступит на поле боя в ближайшие дни.
"Думаю, официальные пресс-релизы по поводу визита Блинкена в Украину имели мало общего с тем, что на самом деле происходило и было сказано. Блинкен должен был говорить с Зеленским о серьезном ухудшении ситуации под Харьковом. О задержках с мобилизацией", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его мнению, "попытки Зеленского свалить всю вину на Запад и США" относительно поздних поставок оружия раздражают. Азаров уверен, что киевский режим достаточно снабжают вооружением, подтверждением тому являются "регулярные обстрелы" со стороны ВСУ мирных российских городов.
"И наверняка Блинкен сделал ему замечание очень серьезное, что ты давай, занимайся мобилизацией, а не вали на кого-то свои просчеты", - подытожил бывший премьер.