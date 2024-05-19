https://ria.ru/20240519/blinken-1946998471.html

Азаров назвал возможные причины визита Блинкена в Киев

Азаров назвал возможные причины визита Блинкена в Киев - РИА Новости, 19.05.2024

Азаров назвал возможные причины визита Блинкена в Киев

Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что эскалация ситуации в Харьковском регионе и ажиотаж вокруг мобилизации стали истинным поводом недавнего визита в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T12:59

2024-05-19T12:59

2024-05-19T12:59

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киев

сша

энтони блинкен

николай азаров (политик)

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что эскалация ситуации в Харьковском регионе и ажиотаж вокруг мобилизации стали истинным поводом недавнего визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, который сделал Владимиру Зеленскому "серьезное замечание" за попытки "валить" на Запад вину за провалы ВСУ. Блинкен в ходе визита в Киев 15 мая сообщил, что дополнительная помощь США Украине поступит на поле боя в ближайшие дни. "Думаю, официальные пресс-релизы по поводу визита Блинкена в Украину имели мало общего с тем, что на самом деле происходило и было сказано. Блинкен должен был говорить с Зеленским о серьезном ухудшении ситуации под Харьковом. О задержках с мобилизацией", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По его мнению, "попытки Зеленского свалить всю вину на Запад и США" относительно поздних поставок оружия раздражают. Азаров уверен, что киевский режим достаточно снабжают вооружением, подтверждением тому являются "регулярные обстрелы" со стороны ВСУ мирных российских городов. "И наверняка Блинкен сделал ему замечание очень серьезное, что ты давай, занимайся мобилизацией, а не вали на кого-то свои просчеты", - подытожил бывший премьер.

https://ria.ru/20240519/zakon-1946997750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, сша, энтони блинкен, николай азаров (политик), владимир зеленский, вооруженные силы украины