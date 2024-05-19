https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1947027111.html

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 19.05.2024

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Российские системы ПВО сбили еще 4 украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T16:45

2024-05-19T16:45

2024-05-19T16:51

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще 4 украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."19 мая около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240519/gorlovka-1946997308.html

белгородская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия