https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1946961260.html

В Чернянском районе Белгородской области сбили беспилотник

В Чернянском районе Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 19.05.2024

В Чернянском районе Белгородской области сбили беспилотник

Беспилотник самолетного типа сбит в Чернянском районе Белгородской области, повреждены два дома и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T05:28

2024-05-19T05:28

2024-05-19T05:29

специальная военная операция на украине

происшествия

чернянский район

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа сбит в Чернянском районе Белгородской области, повреждены два дома и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Чернянском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В результате падения осколков в селе Волоконовка в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и поврежден один автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы на площади 140 квадратных метров", - написал он.Отмечается, что возгорание было оперативно потушено добровольной дружиной.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

чернянский район

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происшествия, чернянский район, белгородская область, россия, вячеслав гладков