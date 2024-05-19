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В Чернянском районе Белгородской области сбили беспилотник
В Чернянском районе Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 19.05.2024
В Чернянском районе Белгородской области сбили беспилотник
Беспилотник самолетного типа сбит в Чернянском районе Белгородской области, повреждены два дома и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T05:28
2024-05-19T05:28
2024-05-19T05:29
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чернянский район
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа сбит в Чернянском районе Белгородской области, повреждены два дома и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Чернянском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В результате падения осколков в селе Волоконовка в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и поврежден один автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы на площади 140 квадратных метров", - написал он.Отмечается, что возгорание было оперативно потушено добровольной дружиной.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, чернянский район, белгородская область, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Чернянский район, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
В Чернянском районе Белгородской области сбили беспилотник
Гладков: в Чернянском районе Белгородской области сбили БПЛА, есть повреждения