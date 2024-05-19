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В Чернянском районе Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 19.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:28 19.05.2024 (обновлено: 05:29 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1946961260.html
В Чернянском районе Белгородской области сбили беспилотник
В Чернянском районе Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 19.05.2024
В Чернянском районе Белгородской области сбили беспилотник
Беспилотник самолетного типа сбит в Чернянском районе Белгородской области, повреждены два дома и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T05:28
2024-05-19T05:29
специальная военная операция на украине
происшествия
чернянский район
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа сбит в Чернянском районе Белгородской области, повреждены два дома и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Чернянском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В результате падения осколков в селе Волоконовка в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и поврежден один автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы на площади 140 квадратных метров", - написал он.Отмечается, что возгорание было оперативно потушено добровольной дружиной.
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чернянский район
белгородская область
россия
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происшествия, чернянский район, белгородская область, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Чернянский район, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
В Чернянском районе Белгородской области сбили беспилотник

Гладков: в Чернянском районе Белгородской области сбили БПЛА, есть повреждения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки
Расчёт зенитной установки - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа сбит в Чернянском районе Белгородской области, повреждены два дома и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Чернянском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В результате падения осколков в селе Волоконовка в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и поврежден один автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы на площади 140 квадратных метров", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что возгорание было оперативно потушено добровольной дружиной.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЧернянский районБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
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