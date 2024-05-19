https://ria.ru/20240519/belgorod-1946978279.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.05.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:03
2024-05-19T10:03
2024-05-19T10:03
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938233514_719:97:2887:1316_1920x0_80_0_0_82232f78937b6f2405d93f82808a12cc.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. Ракетная опасность была объявлена в 9.49 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240518/obstrel-1946945958.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Белгородской области отменили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность