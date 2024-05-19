https://ria.ru/20240519/aleksandrovka-1946993006.html

При обстреле Александровки, по предварительным данным, пострадала женщина

При обстреле Александровки, по предварительным данным, пострадала женщина - РИА Новости, 19.05.2024

При обстреле Александровки, по предварительным данным, пострадала женщина

Мирная жительница, по предварительной информации, пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T11:57

2024-05-19T11:57

2024-05-19T11:57

донецк

петровский район

марьинка (днр)

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Мирная жительница, по предварительной информации, пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительной информации, во время утреннего обстрела пгт Александровка по улице Ленина ранена женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.

https://ria.ru/20240518/postradavshie-1946937413.html

донецк

петровский район

марьинка (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, петровский район, марьинка (днр), алексей кулемзин (донецк), происшествия