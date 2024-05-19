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При обстреле Александровки, по предварительным данным, пострадала женщина - РИА Новости, 19.05.2024
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11:57 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/aleksandrovka-1946993006.html
При обстреле Александровки, по предварительным данным, пострадала женщина
При обстреле Александровки, по предварительным данным, пострадала женщина - РИА Новости, 19.05.2024
При обстреле Александровки, по предварительным данным, пострадала женщина
Мирная жительница, по предварительной информации, пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T11:57
2024-05-19T11:57
донецк
петровский район
марьинка (днр)
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Мирная жительница, по предварительной информации, пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительной информации, во время утреннего обстрела пгт Александровка по улице Ленина ранена женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20240518/postradavshie-1946937413.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, марьинка (днр), алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Петровский район, Марьинка (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Александровки, по предварительным данным, пострадала женщина

Кулемзин: при обстреле Александровки, по предварительным данным, ранена женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Мирная жительница, по предварительной информации, пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По предварительной информации, во время утреннего обстрела пгт Александровка по улице Ленина ранена женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
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