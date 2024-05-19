https://ria.ru/20240519/aktsiya-1947064889.html

В Брюсселе прошла одна из самых массовых акций в поддержку палестинцев

В Брюсселе прошла одна из самых массовых акций в поддержку палестинцев - РИА Новости, 19.05.2024

В Брюсселе прошла одна из самых массовых акций в поддержку палестинцев

Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Брюсселя в воскресенье, чтобы поддержать палестинцев сектора Газа, а также потребовать от властей Бельгии и Евросоюза РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T22:21

2024-05-19T22:21

2024-05-19T22:21

в мире

израиль

брюссель

европа

международный уголовный суд

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Брюсселя в воскресенье, чтобы поддержать палестинцев сектора Газа, а также потребовать от властей Бельгии и Евросоюза более жестких действий в отношении Израиля, передает корреспондент РИА Новости. Пропалестинская акция, которая стала одной из крупнейших в Брюсселе за последняя время, приурочена к 76-й годовщине Накбы (катастрофы), памятного дня, который палестинцы ежегодно отмечают 15 мая, на следующий день после годовщины создания еврейского государства в 1948 году. Тогда из перешедших под его контроль территорий были вынуждены бежать сотни тысяч палестинцев. Символом этой даты палестинцы избрали ключи, которые указывают на надежду беженцев когда-нибудь вернуться в оставленные дома. "Мы пришли сегодня с ключами, чтобы поддержать палестинцев, которые должны иметь возможность вернуться домой", - сказала РИА Новости пожилая жительница Брюсселя, принимавшая участие в акции. Согласно данным организаторов акции, в ней приняли участие не менее сорока тысяч человек, приехавших из разных уголков Европы. Брюссельские власти говорят, что на улицы вышли семь тысяч человек. Среди участников много студентов бельгийских вузов, которые в последние дни по примеру американских коллег начали занимать административные здания в своих учебных заведениях, требуя прекращения сотрудничества с израильскими организациями. Среди требований демонстрантов было и введение санкций против Израиля на фоне продолжающейся операции в Газе и гибели десятков тысяч гражданских лиц. "Бойня в Газе продолжается уже семь месяцев, Международный уголовный суд напрямую говорит о риске геноцида, но ни правительство Бельгии, ни Евросоюз не приняли даже каких-либо минимальных санкций против Израиля", - заявил генеральный секретарь бельгийской партии трудящихся Петер Мертенс. По мнению организаторов акции, сейчас необходимо, чтобы международное сообщество вынудило стороны конфликта заключить соглашение о прекращении огня. "Международное сообщество должно в срочном порядке добиться постоянного прекращения огня, обеспечить защиту гражданским лицам и добиться освобождения заложников, а также положить конец блокаде сектора Газа, обеспечить доставку гуманитарной помощи палестинцам", - говорится в заявлении организаторов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240519/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240512/nyt-1945404901.html

https://ria.ru/20240517/izrail-1946693321.html

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Наталья Макарова

в мире, израиль, брюссель, европа, международный уголовный суд, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году