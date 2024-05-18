https://ria.ru/20240518/zhiteli-1946924034.html

Жителей двух домов в приграничном армянском селе обязали покинуть их

Жителей двух домов в приграничном армянском селе обязали покинуть их - РИА Новости, 18.05.2024

Жителей двух домов в приграничном армянском селе обязали покинуть их

Жителям двух домов в приграничном с Азербайджаном армянском селе Киранц предписано покинуть свои жилища до 24 июня, передает Sputnik Армения, ссылаясь на одного РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T19:45

2024-05-18T19:45

2024-05-18T20:25

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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Жителям двух домов в приграничном с Азербайджаном армянском селе Киранц предписано покинуть свои жилища до 24 июня, передает Sputnik Армения, ссылаясь на одного их сельчан Артака Казаряна. "Жителям двух домов в приграничном селе Киранц дали время до 24 июня освободить дома: эта часть села остается по ту сторону армяно-азербайджанской границы", - приводит агентство слова Казаряна. Уточняется, что в этих домах живут его родные. "Власти дали срок. Эти власти, которые сейчас сдают земли. А ведь у человека кадастровое свидетельство на руках как доказательство. Все этот документ видели, а в итоге люди должны оставить свой дом", - заявил Казарян. Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели 15 мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан). С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

https://ria.ru/20240516/armeniya-1946531458.html

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в мире, азербайджан, армения, ереван, никол пашинян