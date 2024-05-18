https://ria.ru/20240518/zemletryasenie-1946817256.html

Жители Камчатки ощутили землетрясение в Тихом океане

Жители Камчатки ощутили землетрясение в Тихом океане - РИА Новости, 18.05.2024

Жители Камчатки ощутили землетрясение в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, местные жители ощутил толчки силой до трех баллов, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T00:09

2024-05-18T00:09

2024-05-18T00:10

происшествия

тихий океан

петропавловск-камчатский

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, местные жители ощутил толчки силой до трех баллов, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Ночью 18 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 21 километр. Магнитуда сейсмособытия составила 4,8. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 68 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении. По данным главка, в отдельных районах Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240513/zemletryasenie-1945544671.html

тихий океан

петропавловск-камчатский

камчатка

россия

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происшествия, тихий океан, петропавловск-камчатский, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия