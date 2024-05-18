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Жители Камчатки ощутили землетрясение в Тихом океане - РИА Новости, 18.05.2024
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00:09 18.05.2024 (обновлено: 00:10 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/zemletryasenie-1946817256.html
Жители Камчатки ощутили землетрясение в Тихом океане
Жители Камчатки ощутили землетрясение в Тихом океане - РИА Новости, 18.05.2024
Жители Камчатки ощутили землетрясение в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, местные жители ощутил толчки силой до трех баллов, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T00:09
2024-05-18T00:10
происшествия
тихий океан
петропавловск-камчатский
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, местные жители ощутил толчки силой до трех баллов, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Ночью 18 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 21 километр. Магнитуда сейсмособытия составила 4,8. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 68 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении. По данным главка, в отдельных районах Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240513/zemletryasenie-1945544671.html
тихий океан
петропавловск-камчатский
камчатка
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происшествия, тихий океан, петропавловск-камчатский, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Жители Камчатки ощутили землетрясение в Тихом океане

МЧС: у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, местные жители ощутил толчки силой до трех баллов, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Ночью 18 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 21 километр. Магнитуда сейсмособытия составила 4,8. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 68 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении.
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По данным главка, в отдельных районах Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
 
ПроисшествияТихий океанПетропавловск-КамчатскийКамчаткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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