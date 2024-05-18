https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946879065.html

В ФРГ сделали необычное предложение сетующему на отсутствие ПВО Зеленскому

В ФРГ сделали необычное предложение сетующему на отсутствие ПВО Зеленскому - РИА Новости, 18.05.2024

В ФРГ сделали необычное предложение сетующему на отсутствие ПВО Зеленскому

Читатели Die Welt посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому, пожаловавшемуся, что у страны не хватает ПВО, чтобы отражать атаки российской армии,... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:42

2024-05-18T14:42

2024-05-18T14:42

украина

харьковская область

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Читатели Die Welt посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому, пожаловавшемуся, что у страны не хватает ПВО, чтобы отражать атаки российской армии, создать их самостоятельно."Тогда постройте свои собственные", — предложил пользователь."Украина не победит. Лучше начать переговоры", — призвал другой."Теперь Украина финансово зависит лишь от иностранных доноров, а выборы Зеленский отложил на неопределенный срок", — упрекнул третий."Мы должны прислушаться к России и Китаю! Они подтвердили, что конфликт можно разрешить политическим путем, чего же ждет Запад?" — удивился пользователь."Прежде всего, у Украины закончились солдаты. А это гораздо важнее, чем постоянные требования дать новое оружие, которое потом опять закончится. Атаки на Россию могут принести пиар-успех, но они не изменят исход конфликта", — заключили в дискуссии.Накануне Владимир Зеленский назвал продвижение российских войск в Харьковской области "лишь первым шагом" в новом наступлении. Он предположил, что оно "может состоять из нескольких волн". По словам президента Украины, "первая волна" была именно в Харьковской области.Минобороны в пятницу сообщило, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелечья. В ведомстве отметили, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника.

https://ria.ru/20240517/syrskiy-1946655130.html

https://ria.ru/20240518/ssha-1946864994.html

https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946856502.html

украина

харьковская область

россия

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украина, харьковская область, россия, владимир зеленский