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Куренков рассказал о последствиях затоплений в российских регионах - РИА Новости, 18.05.2024
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20:51 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/zatopleniya-1946932053.html
Куренков рассказал о последствиях затоплений в российских регионах
Куренков рассказал о последствиях затоплений в российских регионах - РИА Новости, 18.05.2024
Куренков рассказал о последствиях затоплений в российских регионах
В 10 субъектах России в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых домов и 5892 дачных дома, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T20:51
2024-05-18T20:51
россия
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В 10 субъектах России в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых домов и 5892 дачных дома, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина. "На сегодняшний день в 10 субъектах РФ в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых дома, 5892 дачных дома", - сказал Куренков.
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россия, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Куренков рассказал о последствиях затоплений в российских регионах

Куренков: в 10 регионах РФ затоплены 1373 жилых дома и 5892 дачных

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В 10 субъектах России в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых домов и 5892 дачных дома, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина.
"На сегодняшний день в 10 субъектах РФ в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых дома, 5892 дачных дома", - сказал Куренков.
 
РоссияАлександр Куренков (МЧС)Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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