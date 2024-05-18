https://ria.ru/20240518/zatopleniya-1946932053.html
Куренков рассказал о последствиях затоплений в российских регионах
Куренков рассказал о последствиях затоплений в российских регионах - РИА Новости, 18.05.2024
Куренков рассказал о последствиях затоплений в российских регионах
В 10 субъектах России в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых домов и 5892 дачных дома, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T20:51
2024-05-18T20:51
2024-05-18T20:51
россия
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940117021_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_3a3bc8a08cdca732884b40b8396b95a0.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В 10 субъектах России в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых домов и 5892 дачных дома, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина. "На сегодняшний день в 10 субъектах РФ в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых дома, 5892 дачных дома", - сказал Куренков.
россия
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россия, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Куренков рассказал о последствиях затоплений в российских регионах
Куренков: в 10 регионах РФ затоплены 1373 жилых дома и 5892 дачных