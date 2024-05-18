https://ria.ru/20240518/zatopleniya-1946932053.html

Куренков рассказал о последствиях затоплений в российских регионах

Куренков рассказал о последствиях затоплений в российских регионах - РИА Новости, 18.05.2024

Куренков рассказал о последствиях затоплений в российских регионах

В 10 субъектах России в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых домов и 5892 дачных дома, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T20:51

2024-05-18T20:51

2024-05-18T20:51

россия

александр куренков (мчс)

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В 10 субъектах России в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых домов и 5892 дачных дома, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина. "На сегодняшний день в 10 субъектах РФ в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых дома, 5892 дачных дома", - сказал Куренков.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)