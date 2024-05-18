https://ria.ru/20240518/zatoplenie-1946859680.html

В Тюменской области 285 домов остаются затопленными

В Тюменской области 285 домов остаются затопленными - РИА Новости, 18.05.2024

В Тюменской области 285 домов остаются затопленными

В Тюменской области остаются подтопленными 285 домов и 38 участков автомобильных дорог, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:52

2024-05-18T11:52

2024-05-18T11:52

происшествия

тюменская область

иртыш (река)

россия

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Тюменской области остаются подтопленными 285 домов и 38 участков автомобильных дорог, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "На территории Тюменской области остаются подтопленными: 285 домов, 3209 приусадебных участка, 347 дачных домов и 38 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находятся 210 человек, в том числе 64 ребёнка", - говорится в сообщении. Губернатор Александр Моор ранее в четверг сообщил, что в Большом Карагае, где наблюдается паводок на реке Иртыш, зафиксирован перелив через защитные сооружения. Также он отметил, что детей, пожилых и маломобильных граждан из возможной зоны подтопления эвакуировали заранее, домашние животные и скот перемещены в безопасное место. В населенном пункте усилена группировка сил и средств. Паводковая ситуация в регионе обострилась из-за подъема воды в реке Иртыш в Вагайском районе. В селе Большой Карагай река Иртыш уже пятый день прибавляет по 20 сантиметров - на утро четверга уровень воды поднялся до 1253 сантиметров. Всего в районе под угрозой подтопления 15 населенных пунктов, критическая ситуация в селах Большой Карагай, Аксурка, деревнях Второсалинская, Ренчики, Супринская. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Согласно данным ГУМЧС Тюменской области, на четверг в регионе остаются подтопленными 258 домов, 3252 приусадебных участка, 347 дачных домов, 38 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находятся 257 человек, в том числе 82 ребенка.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

иртыш (река)

россия

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происшествия, тюменская область, иртыш (река), россия, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024