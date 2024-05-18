https://ria.ru/20240518/zaschita-1946837866.html

В России разработали полимерную защиту от осколков

В России разработали полимерную защиту от осколков - РИА Новости, 18.05.2024

В России разработали полимерную защиту от осколков

В России создали полимерную защиту от осколков и колющего оружия, которую можно получить при помощи 3D-печати, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T07:55

2024-05-18T07:55

2024-05-18T10:19

технологии

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

безопасность

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В России создали полимерную защиту от осколков и колющего оружия, которую можно получить при помощи 3D-печати, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Группа разработчиков рынка Национальной технологической инициативы SafeNet с помощью 3D-печати создала полимерную противоосколочную защиту. Задача защиты — распределить силу удара по всей площади и снизить его кинетику, она подойдет в том числе для защиты от осколков, колющего, дробящего и мелкокалиберного оружия, дроби, картечи", — заявили в организации. Материал состоит из трех слоев: полимерного, арамидного (защищает от вторичных повреждающих элементов) и амортизационного. Полимерные вставки распределяют нагрузку по большей площади, а решетки из полиуретана устраняют колебания. "Уникальность проекта в том, что его можно реализовать своими силами при помощи 3D-печати. Его преимущество перед обычными типами арамидной защиты в снижении риска заброневой травмы и лучшей устойчивости к проколу. Подобный метод используется в китайской боковой защите, где сверхвысокомолекулярный полиэтилен усиливают поликарбонатной пластиной. Амортизационный слой играет роль климатического подпора, возможна также установка обдува, что повысит удобство использования", — рассказал эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. Проект подразумевает создание одежды с классом защиты Бр-1/С-2 (противопулевая и противоосколочная) — комплекта из жилетки или куртки и брюк. Носить такой комплект можно в местах боевых действий или в районах с высоким уровнем преступности. Но для военных лучшим вариантом будут не полимерные, а металлические вставки, которые можно получить благодаря технологии лазерного спекания. Такая защита в разы снизит санитарные потери на фронте, пояснил эксперт. Сейчас специалисты проводят испытания композитов на основе полиамида от различных производителей и тестируют демпферные решетки из полиуретана и фотополимера, а также панели на отстрел. В планах — создание пассивного экзоскелета для повышения качества защиты. Экзоскелет можно будет обшить тяжелой броней и установить на него необходимое оборудование.

https://ria.ru/20240423/kulon-1941663214.html

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технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти), безопасность