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Захарова назвала решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС лицемерием - РИА Новости, 18.05.2024
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07:18 18.05.2024 (обновлено: 07:39 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/zakharova-1946835463.html
Захарова назвала решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС лицемерием
Захарова назвала решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС лицемерием - РИА Новости, 18.05.2024
Захарова назвала решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС лицемерием
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала проявлением лицемерия Запада решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС, обсуждавшего удары по... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T07:18
2024-05-18T07:39
в мире
россия
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германия
мария захарова
маргарита симоньян
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала проявлением лицемерия Запада решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС, обсуждавшего удары по Крымскому мосту. Прокуратура Берлина ранее закрыла расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, проводившееся в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту. "Вся эта история – ещё одно проявление лицемерия Запада", - сказала Захарова РИА Новости. По ее словам, "когда нужно обвинить Россию, делается это молниеносно, без всяких расследований, бездоказательно и в известном ключе "хайли лайкли". "Когда есть прямые или косвенные свидетельства неприглядных действий союзников, а "российский след" никак не придумать, западные столицы пытаются сделать все возможное, лишь бы скрыть шокирующую правду", - добавила Захарова. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь ранее заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
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в мире, россия, украина, германия, мария захарова, маргарита симоньян, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Германия, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков
Захарова назвала решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС лицемерием

Захарова назвала решение ФРГ закрыть дело об утечке беседы военных лицемерием

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Фото : МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала проявлением лицемерия Запада решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС, обсуждавшего удары по Крымскому мосту.
Прокуратура Берлина ранее закрыла расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, проводившееся в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту.
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"Вся эта история – ещё одно проявление лицемерия Запада", - сказала Захарова РИА Новости.
По ее словам, "когда нужно обвинить Россию, делается это молниеносно, без всяких расследований, бездоказательно и в известном ключе "хайли лайкли".
"Когда есть прямые или косвенные свидетельства неприглядных действий союзников, а "российский след" никак не придумать, западные столицы пытаются сделать все возможное, лишь бы скрыть шокирующую правду", - добавила Захарова.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
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Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь ранее заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
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