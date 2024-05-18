https://ria.ru/20240518/zakharova-1946835093.html

Захарова раскритиковала решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС по утечке

Захарова раскритиковала решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС по утечке - РИА Новости, 18.05.2024

Захарова раскритиковала решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС по утечке

Решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС, обсуждавшего удары по Крымскому мосту, является отказом от реальных действий ради политической болтовни, заявила РИА... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T07:15

2024-05-18T07:15

2024-05-18T07:15

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС, обсуждавшего удары по Крымскому мосту, является отказом от реальных действий ради политической болтовни, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам Захаровой, "решение берлинской прокуратуры о прекращении расследования в отношении главкома ВВС ФРГ Инго Герхартца в связи с публикацией записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в ходе которого обсуждались сценарии нанесения ударов по объектам критической гражданской инфраструктуры на территории России при помощи высокоточных германских дальнобойных ракет Taurus, а также модальности их технической поддержки и обслуживания, идет в русле традиционной логики "коллективного Запада". "Имеем в виду сознательный отказ от реальных действий в угоду политической болтовне, дезинформации и, как результат, сокрытию истины", - пояснила официальный представитель МИД. Она заметила, что "про этом западники с удвоенной энергией подхватывают любые голословные обвинения в адрес России о вмешательстве во внутренние дела иностранных государств, якобы находят там "руку" Кремля в предвыборных кампаниях, устраивают "антироссийскую истерию" с помощью придуманной истории с отравлением "Новичком". "В общем, делают все возможное, чтобы повлиять в нужном им ключе на общественное мнение и настроить его против России", - заметила Захарова. Она указала, что "если вспомнить многолетнее расследование, проводимое Британией по так называемому делу Скрипалей, то становится очевидным, что никаких результатов не достигнуто.". По ее словам, "британская сторона предпочла организовать целую дезинформационную кампанию не представила ни одного доказательства или факта и всю свою работу выстроила на основе принципа "хайли лайкли". Зато, добавила Захарова, "в избытке звучали голословные обвинения в адрес России во всех возможных и невозможных преступлениях и нарушениях международного права". Она также заметила, что "такую же логику мы наблюдали в проводимом в Германии расследовании, касающемся прослушки американскими и британскими спецслужбами телефона в то время федерального канцлера Ангелы Меркель". "Берлин предпринял максимум усилий для того, чтобы "замотать" данную тему, - подчеркнула Захарова. Она напомнила, что расследование по этому вопросу "тоже было закрыто вскоре после его начала под предлогом, что "факт прослушки невозможно доказать". Захарова указала на то, что "возникает ощущение, что такая же участь постигнет и такое "неудобное" для немцев расследование диверсий на газопроводах системы "Северный поток". Дания и Швеция распределение уже прекратили. "Без ответа остались письмо председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 5 октября 2022 года в адрес федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором обозначены ожидания нашей страны в отношении привлечения российских компетентных органов и ПАО "Газпром" к расследованию террористических актов в Балтийском море, а также запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации с предложением о создании совместной российско-германской следственной группы", - дополнила она, заключив, что "складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь ранее заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

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