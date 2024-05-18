В Бишкеке задержали участников драки, из-за которой начались волнения
В Бишкеке задержали иностранцев и жителей, из-за драки которых начались волнения
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Сотрудники полиции в Кыргызстане. Архивное фото
БИШКЕК, 18 мая - РИА Новости. Четверо иностранцев и двое граждан Киргизии задержаны за произошедшую 13 мая драку, ставшую поводом для ночных волнений в Бишкеке, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе МВД республики.
"По уголовному делу по факту хулиганства задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан", - заявил представитель пресс-службы.
В Киргизии задержали четырех лидеров Хизб ут-Тахрир*
17 мая, 18:02
По его словам, также задержаны двое граждан Киргизии, уроженцев Кеминского района, которые принимали участие в нападении на проживающих в хостеле иностранцев.
В ночь с пятницы на субботу в ряде районов Бишкека в местах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, проходили акции протеста с участием местных жителей, которые требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека произошел конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии. По данным минздрава Киргизии, в ходе ночных событий за медпомощью обратились 29 человек. Распространяемую в ряде СМИ информацию о человеческих жертвах в МВД Киргизии назвали ложной и провокационной.
Житель Киргизии вырыл тоннель до Узбекистана для контрабанды
20 марта, 19:48