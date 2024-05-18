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В Бишкеке задержали участников драки, из-за которой начались волнения - РИА Новости, 18.05.2024
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18:50 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/zaderzhanie-1946919810.html
В Бишкеке задержали участников драки, из-за которой начались волнения
В Бишкеке задержали участников драки, из-за которой начались волнения - РИА Новости, 18.05.2024
В Бишкеке задержали участников драки, из-за которой начались волнения
Четверо иностранцев и двое граждан Киргизии задержаны за произошедшую 13 мая драку, ставшую поводом для ночных волнений в Бишкеке, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T18:50
2024-05-18T18:50
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БИШКЕК, 18 мая - РИА Новости. Четверо иностранцев и двое граждан Киргизии задержаны за произошедшую 13 мая драку, ставшую поводом для ночных волнений в Бишкеке, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе МВД республики. "По уголовному делу по факту хулиганства задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, также задержаны двое граждан Киргизии, уроженцев Кеминского района, которые принимали участие в нападении на проживающих в хостеле иностранцев. В ночь с пятницы на субботу в ряде районов Бишкека в местах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, проходили акции протеста с участием местных жителей, которые требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека произошел конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии. По данным минздрава Киргизии, в ходе ночных событий за медпомощью обратились 29 человек. Распространяемую в ряде СМИ информацию о человеческих жертвах в МВД Киргизии назвали ложной и провокационной.
https://ria.ru/20240517/kirgiziya-1946750378.html
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в мире, бишкек, киргизия, азия
В мире, Бишкек, Киргизия, Азия
В Бишкеке задержали участников драки, из-за которой начались волнения

В Бишкеке задержали иностранцев и жителей, из-за драки которых начались волнения

© Sputnik / Жоомарт Ураимов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Кыргызстане
Сотрудники полиции в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
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Сотрудники полиции в Кыргызстане. Архивное фото
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БИШКЕК, 18 мая - РИА Новости. Четверо иностранцев и двое граждан Киргизии задержаны за произошедшую 13 мая драку, ставшую поводом для ночных волнений в Бишкеке, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе МВД республики.
"По уголовному делу по факту хулиганства задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан", - заявил представитель пресс-службы.
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По его словам, также задержаны двое граждан Киргизии, уроженцев Кеминского района, которые принимали участие в нападении на проживающих в хостеле иностранцев.
В ночь с пятницы на субботу в ряде районов Бишкека в местах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, проходили акции протеста с участием местных жителей, которые требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека произошел конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии. По данным минздрава Киргизии, в ходе ночных событий за медпомощью обратились 29 человек. Распространяемую в ряде СМИ информацию о человеческих жертвах в МВД Киргизии назвали ложной и провокационной.
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