https://ria.ru/20240518/zaderzhanie-1946916519.html
На Кубани задержали двух подростков по делу об избиении участника СВО
На Кубани задержали двух подростков по делу об избиении участника СВО - РИА Новости, 18.05.2024
На Кубани задержали двух подростков по делу об избиении участника СВО
Следователи задержали и предъявили обвинение двум подросткам, избившим участника специальной военной операции в парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T18:18
2024-05-18T18:18
2024-05-18T18:18
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Следователи задержали и предъявили обвинение двум подросткам, избившим участника специальной военной операции в парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ СКР по региону. По данным краевого главка, в понедельник вечером в парке станицы Челбасской Каневского района несовершеннолетние поссорились с участником специальной военной операции. Подростки били мужчину руками и ногами по телу и голове. Пострадавший был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). "В Каневском районе задержаны два фигуранта уголовного дела о нападения на участника специальной военной операции, им предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Следствие намерено ходатайствовать об избрании их заключении под стражу. Согласно опубликованным ведомством кадрам, несовершеннолетние полностью признали свою вину в содеянном.
https://ria.ru/20240513/delo-1945527889.html
https://ria.ru/20240425/izbienie-1942307415.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия
На Кубани задержали двух подростков по делу об избиении участника СВО
СК: на Кубани задержали 2 подростков по делу об избиении участника СВО в парке