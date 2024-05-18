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На Кубани задержали двух подростков по делу об избиении участника СВО - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/zaderzhanie-1946916519.html
На Кубани задержали двух подростков по делу об избиении участника СВО
На Кубани задержали двух подростков по делу об избиении участника СВО - РИА Новости, 18.05.2024
На Кубани задержали двух подростков по делу об избиении участника СВО
Следователи задержали и предъявили обвинение двум подросткам, избившим участника специальной военной операции в парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T18:18
2024-05-18T18:18
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
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КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Следователи задержали и предъявили обвинение двум подросткам, избившим участника специальной военной операции в парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ СКР по региону. По данным краевого главка, в понедельник вечером в парке станицы Челбасской Каневского района несовершеннолетние поссорились с участником специальной военной операции. Подростки били мужчину руками и ногами по телу и голове. Пострадавший был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). "В Каневском районе задержаны два фигуранта уголовного дела о нападения на участника специальной военной операции, им предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Следствие намерено ходатайствовать об избрании их заключении под стражу. Согласно опубликованным ведомством кадрам, несовершеннолетние полностью признали свою вину в содеянном.
https://ria.ru/20240513/delo-1945527889.html
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происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия
На Кубани задержали двух подростков по делу об избиении участника СВО

СК: на Кубани задержали 2 подростков по делу об избиении участника СВО в парке

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Следователи задержали и предъявили обвинение двум подросткам, избившим участника специальной военной операции в парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ СКР по региону.
По данным краевого главка, в понедельник вечером в парке станицы Челбасской Каневского района несовершеннолетние поссорились с участником специальной военной операции. Подростки били мужчину руками и ногами по телу и голове. Пострадавший был госпитализирован.
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СК возбудит уголовное дело из-за избиения участника СВО в Екатеринбурге
13 мая, 11:26
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).
"В Каневском районе задержаны два фигуранта уголовного дела о нападения на участника специальной военной операции, им предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
Следствие намерено ходатайствовать об избрании их заключении под стражу. Согласно опубликованным ведомством кадрам, несовершеннолетние полностью признали свою вину в содеянном.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссия
 
 
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