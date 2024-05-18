https://ria.ru/20240518/zaderzhanie-1946916519.html

На Кубани задержали двух подростков по делу об избиении участника СВО

На Кубани задержали двух подростков по делу об избиении участника СВО - РИА Новости, 18.05.2024

На Кубани задержали двух подростков по делу об избиении участника СВО

Следователи задержали и предъявили обвинение двум подросткам, избившим участника специальной военной операции в парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T18:18

2024-05-18T18:18

2024-05-18T18:18

специальная военная операция на украине

происшествия

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КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Следователи задержали и предъявили обвинение двум подросткам, избившим участника специальной военной операции в парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ СКР по региону. По данным краевого главка, в понедельник вечером в парке станицы Челбасской Каневского района несовершеннолетние поссорились с участником специальной военной операции. Подростки били мужчину руками и ногами по телу и голове. Пострадавший был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). "В Каневском районе задержаны два фигуранта уголовного дела о нападения на участника специальной военной операции, им предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Следствие намерено ходатайствовать об избрании их заключении под стражу. Согласно опубликованным ведомством кадрам, несовершеннолетние полностью признали свою вину в содеянном.

https://ria.ru/20240513/delo-1945527889.html

https://ria.ru/20240425/izbienie-1942307415.html

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происшествия, россия