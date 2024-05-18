Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии задержали чиновника за превышение должностных полномочий - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 18.05.2024 (обновлено: 12:50 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/zaderzhanie-1946864223.html
В Северной Осетии задержали чиновника за превышение должностных полномочий
В Северной Осетии задержали чиновника за превышение должностных полномочий - РИА Новости, 18.05.2024
В Северной Осетии задержали чиновника за превышение должностных полномочий
Глава администрации местного самоуправления Алагирского района Северной Осетии Герман Гагиев задержан за превышение должностных полномочий, в отношении него... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T12:30
2024-05-18T12:50
алагирский район
происшествия
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
ПЯТИГОРСК, 18 мая – РИА Новости. Глава администрации местного самоуправления Алагирского района Северной Осетии Герман Гагиев задержан за превышение должностных полномочий, в отношении него возбуждено уголовное дело, заявил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале."Задержан глава АМС Алагирского района Герман Гагиев. Следственным комитетом РФ по Северной Осетии возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения", – написал Меняйло.По словам главы республики, причина задержания – "нарушение Градостроительного кодекса РФ, превышение должностных полномочий"."Речь идет о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на 3-м километре автодороги Фиагдон – Даргавс", – уточнил Меняйло.Он добавил, что в этом году организована проверка использования земель, "выявлено огромное количество нарушений, в том числе в Алагирском районе"."Причем (выявлено – ред.) таких нарушений, которые не просто далеко за рамками закона, но и вне простой человеческой логики. Уже предупреждал и предупреждаю снова: работать надо по закону. Тогда ни к кому никаких вопросов не возникнет. Это касается и сферы земельных отношений, и всех остальных", – подчеркнул Меняйло.По данным СУСК России по республике, 4 августа 2022 года администрацией местного самоуправления Алагирского района было выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства на переданном ранее в аренду земельном участке площадью более девяти тысяч квадратных метров."После этого глава АМС района, зная, что возведенное сооружение не является объектом капитального строительства, подписал разрешение на его ввод в эксплуатацию, что послужило основанием для последующей передачи земельного участка в собственность по явно заниженной стоимости в размере 5896 рублей. Своими действиями фигурант причинил ущерб бюджету района в размере более 5 миллионов 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале следственного управления.
https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946681704.html
https://ria.ru/20240515/zaderzhanie-1946285936.html
алагирский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алагирский район, происшествия, сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Алагирский район, Происшествия, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии задержали чиновника за превышение должностных полномочий

Главу Алагирского района Северной Осетии задержали за превышение полномочий

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 18 мая – РИА Новости. Глава администрации местного самоуправления Алагирского района Северной Осетии Герман Гагиев задержан за превышение должностных полномочий, в отношении него возбуждено уголовное дело, заявил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.
"Задержан глава АМС Алагирского района Герман Гагиев. Следственным комитетом РФ по Северной Осетии возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения", – написал Меняйло.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Адыгее экс-главе нотариальной палаты дали пять лет колонии за взятку
17 мая, 14:35
По словам главы республики, причина задержания – "нарушение Градостроительного кодекса РФ, превышение должностных полномочий".
"Речь идет о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на 3-м километре автодороги Фиагдон – Даргавс", – уточнил Меняйло.
Он добавил, что в этом году организована проверка использования земель, "выявлено огромное количество нарушений, в том числе в Алагирском районе".
«
"Причем (выявлено – ред.) таких нарушений, которые не просто далеко за рамками закона, но и вне простой человеческой логики. Уже предупреждал и предупреждаю снова: работать надо по закону. Тогда ни к кому никаких вопросов не возникнет. Это касается и сферы земельных отношений, и всех остальных", – подчеркнул Меняйло.
По данным СУСК России по республике, 4 августа 2022 года администрацией местного самоуправления Алагирского района было выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства на переданном ранее в аренду земельном участке площадью более девяти тысяч квадратных метров.
"После этого глава АМС района, зная, что возведенное сооружение не является объектом капитального строительства, подписал разрешение на его ввод в эксплуатацию, что послужило основанием для последующей передачи земельного участка в собственность по явно заниженной стоимости в размере 5896 рублей. Своими действиями фигурант причинил ущерб бюджету района в размере более 5 миллионов 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале следственного управления.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
В Орловской области начальника колонии задержали за превышение полномочий
15 мая, 22:43
 
Алагирский районПроисшествияСергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала