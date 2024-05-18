https://ria.ru/20240518/zaderzhanie-1946864223.html

В Северной Осетии задержали чиновника за превышение должностных полномочий

В Северной Осетии задержали чиновника за превышение должностных полномочий - РИА Новости, 18.05.2024

В Северной Осетии задержали чиновника за превышение должностных полномочий

Глава администрации местного самоуправления Алагирского района Северной Осетии Герман Гагиев задержан за превышение должностных полномочий, в отношении него... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T12:30

2024-05-18T12:30

2024-05-18T12:50

алагирский район

происшествия

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 18 мая – РИА Новости. Глава администрации местного самоуправления Алагирского района Северной Осетии Герман Гагиев задержан за превышение должностных полномочий, в отношении него возбуждено уголовное дело, заявил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале."Задержан глава АМС Алагирского района Герман Гагиев. Следственным комитетом РФ по Северной Осетии возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения", – написал Меняйло.По словам главы республики, причина задержания – "нарушение Градостроительного кодекса РФ, превышение должностных полномочий"."Речь идет о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на 3-м километре автодороги Фиагдон – Даргавс", – уточнил Меняйло.Он добавил, что в этом году организована проверка использования земель, "выявлено огромное количество нарушений, в том числе в Алагирском районе"."Причем (выявлено – ред.) таких нарушений, которые не просто далеко за рамками закона, но и вне простой человеческой логики. Уже предупреждал и предупреждаю снова: работать надо по закону. Тогда ни к кому никаких вопросов не возникнет. Это касается и сферы земельных отношений, и всех остальных", – подчеркнул Меняйло.По данным СУСК России по республике, 4 августа 2022 года администрацией местного самоуправления Алагирского района было выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства на переданном ранее в аренду земельном участке площадью более девяти тысяч квадратных метров."После этого глава АМС района, зная, что возведенное сооружение не является объектом капитального строительства, подписал разрешение на его ввод в эксплуатацию, что послужило основанием для последующей передачи земельного участка в собственность по явно заниженной стоимости в размере 5896 рублей. Своими действиями фигурант причинил ущерб бюджету района в размере более 5 миллионов 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале следственного управления.

https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946681704.html

https://ria.ru/20240515/zaderzhanie-1946285936.html

алагирский район

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алагирский район, происшествия, сергей меняйло, республика северная осетия - алания