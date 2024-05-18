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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:36 18.05.2024 (обновлено: 21:41 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/vzryv-1946938285.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 18.05.2024
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале агентства Укринформ. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T21:36
2024-05-18T21:41
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале агентства Укринформ."В Харькове во время воздушной тревоги прозвучал взрыв", — говорится в публикации.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
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харьков, в мире, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв

Укринформ: в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале агентства Укринформ.
"В Харькове во время воздушной тревоги прозвучал взрыв", — говорится в публикации.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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