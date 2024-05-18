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В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 18.05.2024

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале агентства Укринформ. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T21:36

2024-05-18T21:36

2024-05-18T21:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале агентства Укринформ."В Харькове во время воздушной тревоги прозвучал взрыв", — говорится в публикации.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

харьков

россия

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харьков, в мире, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины