https://ria.ru/20240518/vzryv-1946938285.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 18.05.2024
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале агентства Укринформ. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T21:36
2024-05-18T21:36
2024-05-18T21:41
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале агентства Укринформ."В Харькове во время воздушной тревоги прозвучал взрыв", — говорится в публикации.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
харьков
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cb899cf7e4619708118465d6895da41e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, в мире, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв
Укринформ: в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги