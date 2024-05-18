https://ria.ru/20240518/vzryv-1946833742.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области - РИА Новости, 18.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
Взрыв произошел в Одесской области на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T06:42
2024-05-18T06:42
2024-05-18T06:43
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Взрыв произошел в Одесской области на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф". "В Одесской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Ранее в субботу сообщалось, что воздушная тревога звучит в восьми областях Украины, в том числе в Одесской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240518/kharkov-1946820657.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
"Телеграф": в Одесской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги