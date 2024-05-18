https://ria.ru/20240518/vzryv-1946833742.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области - РИА Новости, 18.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области

Взрыв произошел в Одесской области на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T06:42

2024-05-18T06:42

2024-05-18T06:43

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Взрыв произошел в Одесской области на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф". "В Одесской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Ранее в субботу сообщалось, что воздушная тревога звучит в восьми областях Украины, в том числе в Одесской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240518/kharkov-1946820657.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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в мире, одесская область, россия, украина, вооруженные силы украины