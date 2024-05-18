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Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО противодроновое ружье - РИА Новости, 18.05.2024
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06:25 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/volontery-1946833202.html
Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО противодроновое ружье
Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО противодроновое ружье - РИА Новости, 18.05.2024
Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО противодроновое ружье
Волонтеры из Магадана доставили в зону специальной военной операции противодроновое ружье и приборы, обнаруживающие БПЛА противника, написал в своем... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T06:25
2024-05-18T06:25
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магаданская область
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МАГАДАН, 18 мая - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили в зону специальной военной операции противодроновое ружье и приборы, обнаруживающие БПЛА противника, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Передали подарки от губернатора и правительства Магаданской области... Привозим им (военнослужащим из региона - ред.) всё необходимое каждую мою командировку. Волонтеры приезжают и сами. Привезли парням по их заявке противодроновое ружье и приборы, обнаруживающие вражеские дроны, от "Боевого братства", - написал Козлов. Он добавил, что волонтеры также передали военным письма и пожелания от магаданских школьников.
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общество, магадан, магаданская область, боевое братство
Надежные люди, Общество, Магадан, Магаданская область, Боевое братство
Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО противодроновое ружье

Волонтеры доставили в зону СВО противодроновое ружье и приборы обнаружения

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВоеннослужащий с противодроновым ружьем
Военнослужащий с противодроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Военнослужащий с противодроновым ружьем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 18 мая - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили в зону специальной военной операции противодроновое ружье и приборы, обнаруживающие БПЛА противника, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Передали подарки от губернатора и правительства Магаданской области... Привозим им (военнослужащим из региона - ред.) всё необходимое каждую мою командировку. Волонтеры приезжают и сами. Привезли парням по их заявке противодроновое ружье и приборы, обнаруживающие вражеские дроны, от "Боевого братства", - написал Козлов.
Гумпомощь и 30 автомобилей доставлены из Архангельской области в Скадовск
Гумпомощь и 30 автомобилей доставили из Архангельской области в Скадовск
15 мая, 13:36
Он добавил, что волонтеры также передали военным письма и пожелания от магаданских школьников.
 
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