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Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО противодроновое ружье
Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО противодроновое ружье - РИА Новости, 18.05.2024
Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО противодроновое ружье
Волонтеры из Магадана доставили в зону специальной военной операции противодроновое ружье и приборы, обнаруживающие БПЛА противника, написал в своем... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T06:25
2024-05-18T06:25
2024-05-18T06:25
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МАГАДАН, 18 мая - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили в зону специальной военной операции противодроновое ружье и приборы, обнаруживающие БПЛА противника, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Передали подарки от губернатора и правительства Магаданской области... Привозим им (военнослужащим из региона - ред.) всё необходимое каждую мою командировку. Волонтеры приезжают и сами. Привезли парням по их заявке противодроновое ружье и приборы, обнаруживающие вражеские дроны, от "Боевого братства", - написал Козлов. Он добавил, что волонтеры также передали военным письма и пожелания от магаданских школьников.
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общество, магадан, магаданская область, боевое братство
Надежные люди, Общество, Магадан, Магаданская область, Боевое братство
Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО противодроновое ружье
Волонтеры доставили в зону СВО противодроновое ружье и приборы обнаружения