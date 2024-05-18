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Из Балтийского моря подняли более 6,8 тысячи взрывоопасных предметов
Из Балтийского моря подняли более 6,8 тысячи взрывоопасных предметов - РИА Новости, 18.05.2024
Из Балтийского моря подняли более 6,8 тысячи взрывоопасных предметов
Саперы МЧС России подняли с затопленной немецкой баржи в Балтийском море свыше 6,8 тысячи взрывоопасных предметов, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T05:14
2024-05-18T05:14
2024-05-18T05:14
происшествия
балтийское море
россия
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Саперы МЧС России подняли с затопленной немецкой баржи в Балтийском море свыше 6,8 тысячи взрывоопасных предметов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В Калининградской области возобновились работы по разминированию баржи, затопленной в Балтийском море во время Великой Отечественной войны... В этом году с начала работ на поверхность уже поднято и передано для дальнейшего уничтожения свыше 6,8 тысячи различных взрывоопасных предметов", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что 15 водолазов ведут работы на затопленной барже. Немецкая баржа затонула, предположительно, весной 1945 года, длина судна - около 70 метров, ширина - восемь метров. На его борту находятся тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Впервые баржу, находящуюся всего в полутора километрах от береговой черты Балтийска, обследовали в 2010 году. Как отметили специалисты, судно находится на глубине около 17 метров - чуть больше высоты среднего пятиэтажного дома. При этом баржа разорвана на две части и занесена илом и песком. Десятиметровый промежуток между фрагментами судна покрыт множеством взрывоопасных предметов, подвергшихся сильной коррозии. Кроме того, еще большее количество смертоносного груза сосредоточено в трюмах. В прошлом году сотрудники МЧС подняли с баржи более 16,5 тысячи боеприпасов.
https://ria.ru/20240508/aviabomby-1944717843.html
https://ria.ru/20230628/otseplenie-1880981158.html
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происшествия, балтийское море, россия, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балтийское море, Россия, Калининградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из Балтийского моря подняли более 6,8 тысячи взрывоопасных предметов
Водолазы подняли с немецкой баржи в Балтийском море свыше 6,8 тысяч боеприпасов