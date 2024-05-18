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Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ - РИА Новости, 18.05.2024
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08:54 18.05.2024 (обновлено: 15:02 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/veschanie-1946842220.html
Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ
Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ - РИА Новости, 18.05.2024
Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ
Cпикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале запрет вещания российских СМИ в Европе, отметив, что свободу слова Евросоюз не терпит. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T08:54
2024-05-18T15:02
европа
евросоюз
в мире
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Cпикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале запрет вещания российских СМИ в Европе, отметив, что свободу слова Евросоюз не терпит."Совет ЕС принял решение остановить вещательную деятельность агентства РИА Новости, газеты "Известия" и "Российской газеты". Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур. Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле ее не терпит", — написал он.Председатель Госдумы считает, что Евросоюз блокирует любую альтернативную точку зрения, уничтожает свободу слова."Решение о запрете вещания — это не что иное, как желание закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран", — добавил он.Володин выразил благодарность журналистам этих СМИ. По его мнению, евробюрократы чувствуют эффективность их работы, именно поэтому и чинят им препятствия.Накануне Совет ЕС опубликовал решение, приостанавливающее вещание российских РИА Новости, "Известий", "Российской газеты" и портала Voice of Europe. Причиной называется распространение и поддержка "российской пропаганды". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на это решение и уже прорабатывает соответствующие меры.
https://ria.ru/20240517/evrosoyuz-1946790346.html
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европа, евросоюз, в мире, вячеслав володин, россия
Европа, Евросоюз, В мире, Вячеслав Володин, Россия
Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ

Володин назвал запрет ЕС на вещание ряда СМИ РФ политикой двойных стандартов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Cпикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале запрет вещания российских СМИ в Европе, отметив, что свободу слова Евросоюз не терпит.
"Совет ЕС принял решение остановить вещательную деятельность агентства РИА Новости, газеты "Известия" и "Российской газеты". Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур. Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле ее не терпит", — написал он.
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Председатель Госдумы считает, что Евросоюз блокирует любую альтернативную точку зрения, уничтожает свободу слова.
"Решение о запрете вещания — это не что иное, как желание закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран", — добавил он.
Володин выразил благодарность журналистам этих СМИ. По его мнению, евробюрократы чувствуют эффективность их работы, именно поэтому и чинят им препятствия.
Накануне Совет ЕС опубликовал решение, приостанавливающее вещание российских РИА Новости, "Известий", "Российской газеты" и портала Voice of Europe. Причиной называется распространение и поддержка "российской пропаганды". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на это решение и уже прорабатывает соответствующие меры.
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