https://ria.ru/20240518/veschanie-1946842220.html

Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ

Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ - РИА Новости, 18.05.2024

Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале запрет вещания российских СМИ в Европе, отметив, что свободу слова Евросоюз не терпит. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T08:54

2024-05-18T08:54

2024-05-18T15:02

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вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Cпикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале запрет вещания российских СМИ в Европе, отметив, что свободу слова Евросоюз не терпит."Совет ЕС принял решение остановить вещательную деятельность агентства РИА Новости, газеты "Известия" и "Российской газеты". Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур. Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле ее не терпит", — написал он.Председатель Госдумы считает, что Евросоюз блокирует любую альтернативную точку зрения, уничтожает свободу слова."Решение о запрете вещания — это не что иное, как желание закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран", — добавил он.Володин выразил благодарность журналистам этих СМИ. По его мнению, евробюрократы чувствуют эффективность их работы, именно поэтому и чинят им препятствия.Накануне Совет ЕС опубликовал решение, приостанавливающее вещание российских РИА Новости, "Известий", "Российской газеты" и портала Voice of Europe. Причиной называется распространение и поддержка "российской пропаганды". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на это решение и уже прорабатывает соответствующие меры.

https://ria.ru/20240517/evrosoyuz-1946790346.html

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