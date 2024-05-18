https://ria.ru/20240518/veschanie-1946842220.html
Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ
Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ - РИА Новости, 18.05.2024
Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ
Cпикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале запрет вещания российских СМИ в Европе, отметив, что свободу слова Евросоюз не терпит. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T08:54
2024-05-18T08:54
2024-05-18T15:02
европа
евросоюз
в мире
вячеслав володин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:43:2582:1495_1920x0_80_0_0_4e608a003ab1230570cd797c5730a4c1.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Cпикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале запрет вещания российских СМИ в Европе, отметив, что свободу слова Евросоюз не терпит."Совет ЕС принял решение остановить вещательную деятельность агентства РИА Новости, газеты "Известия" и "Российской газеты". Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур. Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле ее не терпит", — написал он.Председатель Госдумы считает, что Евросоюз блокирует любую альтернативную точку зрения, уничтожает свободу слова."Решение о запрете вещания — это не что иное, как желание закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран", — добавил он.Володин выразил благодарность журналистам этих СМИ. По его мнению, евробюрократы чувствуют эффективность их работы, именно поэтому и чинят им препятствия.Накануне Совет ЕС опубликовал решение, приостанавливающее вещание российских РИА Новости, "Известий", "Российской газеты" и портала Voice of Europe. Причиной называется распространение и поддержка "российской пропаганды". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на это решение и уже прорабатывает соответствующие меры.
https://ria.ru/20240517/evrosoyuz-1946790346.html
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_126:0:2475:1762_1920x0_80_0_0_f73e3aa2e81be2ecbce979bbe3e95e69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, евросоюз, в мире, вячеслав володин, россия
Европа, Евросоюз, В мире, Вячеслав Володин, Россия
Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ
Володин назвал запрет ЕС на вещание ряда СМИ РФ политикой двойных стандартов
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Cпикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале
запрет вещания российских СМИ в Европе, отметив, что свободу слова Евросоюз не терпит.
"Совет ЕС принял решение остановить вещательную деятельность агентства РИА Новости, газеты "Известия" и "Российской газеты". Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур. Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле ее не терпит", — написал он.
Председатель Госдумы
считает, что Евросоюз блокирует любую альтернативную точку зрения, уничтожает свободу слова.
"Решение о запрете вещания — это не что иное, как желание закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран", — добавил он.
Володин выразил благодарность журналистам этих СМИ. По его мнению, евробюрократы чувствуют эффективность их работы, именно поэтому и чинят им препятствия.
Накануне Совет ЕС опубликовал решение, приостанавливающее вещание российских РИА Новости, "Известий", "Российской газеты" и портала Voice of Europe. Причиной называется распространение и поддержка "российской пропаганды". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на это решение и уже прорабатывает соответствующие меры.