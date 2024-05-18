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WP: Россия доказала свою устойчивость вопреки ожиданиям западных стран - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/ustoychivost-1946923504.html
WP: Россия доказала свою устойчивость вопреки ожиданиям западных стран
WP: Россия доказала свою устойчивость вопреки ожиданиям западных стран - РИА Новости, 18.05.2024
WP: Россия доказала свою устойчивость вопреки ожиданиям западных стран
Россия продемонстрировала военную и экономическую устойчивость вопреки ожиданиям стран Запада, пишет американская газета Washington Post в редакционной статье. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T19:38
2024-05-18T19:38
россия
украина
китай
владимир путин
вооруженные силы украины
южный военный округ
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия продемонстрировала военную и экономическую устойчивость вопреки ожиданиям стран Запада, пишет американская газета Washington Post в редакционной статье. "В прошлом году украинское контрнаступление провалилось; Россия доказала свою устойчивость как в экономическом, так и в военном отношении", - говорится в материале. Как отмечает автор статьи, с самого начала специальной военной операции США и европейские союзники Украины помогали Киеву, вводя экономические антироссийские санкции и поставляя вооружения для ВСУ "для ведения длительной войны". Тем не менее, согласно газете, западные санкции не смогли разрушить российскую экономику, в то время как Украина ослабла, пытаясь оправиться от "изнурительной шестимесячной паузы в поставках американского оружия". Среди признаков устойчивости России издание выделяет резко возросшую с момента начала СВО двустороннюю торговлю с Китаем, недавнее наступление сил РФ на Харьковском направлении, заставшее Украину врасплох, и готовящиеся российские военные учения, имитирующие применение нестратегического ядерного оружия. Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия сделает всё, чтобы закончить боевые действия, искоренить нацизм, решить все задачи спецоперации. Он также отметил, что российские части владеют инициативой, по ряду направлений уверенно наступают и овладевают новыми территориями. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил в пятницу Путин. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года. Минобороны РФ сообщало, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено, в том числе, на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
https://ria.ru/20231118/putin-1910221979.html
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россия, украина, китай, владимир путин, вооруженные силы украины, южный военный округ
Россия, Украина, Китай, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ, Специальная военная операция на Украине
WP: Россия доказала свою устойчивость вопреки ожиданиям западных стран

WP: Россия доказала экономическую устойчивость вопреки ожиданиям стран Запада

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия продемонстрировала военную и экономическую устойчивость вопреки ожиданиям стран Запада, пишет американская газета Washington Post в редакционной статье.
"В прошлом году украинское контрнаступление провалилось; Россия доказала свою устойчивость как в экономическом, так и в военном отношении", - говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Запад по-настоящему испугался России
15 мая, 08:00
Как отмечает автор статьи, с самого начала специальной военной операции США и европейские союзники Украины помогали Киеву, вводя экономические антироссийские санкции и поставляя вооружения для ВСУ "для ведения длительной войны". Тем не менее, согласно газете, западные санкции не смогли разрушить российскую экономику, в то время как Украина ослабла, пытаясь оправиться от "изнурительной шестимесячной паузы в поставках американского оружия".
Среди признаков устойчивости России издание выделяет резко возросшую с момента начала СВО двустороннюю торговлю с Китаем, недавнее наступление сил РФ на Харьковском направлении, заставшее Украину врасплох, и готовящиеся российские военные учения, имитирующие применение нестратегического ядерного оружия.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия сделает всё, чтобы закончить боевые действия, искоренить нацизм, решить все задачи спецоперации. Он также отметил, что российские части владеют инициативой, по ряду направлений уверенно наступают и овладевают новыми территориями.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
"Неудивительно": в США восхитились стратегией Путина
18 ноября 2023, 03:58
Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил в пятницу Путин. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.
Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
Минобороны РФ сообщало, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено, в том числе, на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
СМИ: ключевой план США на Украине провалился
31 декабря 2023, 22:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКитайВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЮжный военный округ
 
 
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