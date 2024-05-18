https://ria.ru/20240518/ushakov-1946875164.html

Ушаков прокомментировал итоги неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Ушаков прокомментировал итоги неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 18.05.2024

Ушаков прокомментировал итоги неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин успешно переговорили в Пекине, по итогам неформальной встречи "химия" между лидерами упрочилась,... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:13

2024-05-18T14:13

2024-05-18T14:50

пекин

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юрий ушаков

китай

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин успешно переговорили в Пекине, по итогам неформальной встречи "химия" между лидерами упрочилась, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале."Атмосфера очень благожелательная, с хорошим настроением лидеры пришли, очень успешно друг с другом переговорили. Поэтому когда мы сидели за обедом уже в узком составе, то была совершенно расслабленная атмосфера, которая помогает лучше друг друга понимать, шутить, рассказывать разные истории. То есть "химия" упрочилась в конце концов", - рассказал Ушаков.Лидеры России и Китая в четверг встретились в Пекине в ходе визита Путина в КНР. Помимо российско-китайских переговоров с участием делегаций двух стран, состоялась и неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в узком формате 1+4. С российской стороны в этих неформальных переговорах участвовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Ушаков.Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента РФ после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию - он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, говорил ранее Ушаков.

https://ria.ru/20240518/soyuznichestvo-1946782723.html

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