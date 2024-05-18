Рейтинг@Mail.ru
Жителей двух областей Украины предупредили о возможном отключении света - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/ukraine-1946925396.html
Жителей двух областей Украины предупредили о возможном отключении света
Жителей двух областей Украины предупредили о возможном отключении света - РИА Новости, 18.05.2024
Жителей двух областей Украины предупредили о возможном отключении света
Аварийные отключения электроэнергии возможны в Харьковской и Полтавской областях Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T19:55
2024-05-18T19:55
в мире
украина
полтавская область
харьковская область
герман галущенко
укрэнерго
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938773326_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5eb6ebe07301180f0d81992670d2f963.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии возможны в Харьковской и Полтавской областях Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Завтра, 19 мая, в течение суток возможны аварийные отключения бытовых и промышленных абонентов в Полтавской и Харьковской областях. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ на энергообъектах в этих регионах... В других регионах отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Последние дни во всех регионах Украины применялись графики отключений электроэнергии из-за дефицита в энергосистеме. Гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко 15 мая заявил, что ограничение электроснабжения может применяться на Украине еще два-три года. Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
украина
полтавская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938773326_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_aa96ef31f43f44f341a1cfa9641b6ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, полтавская область, харьковская область, герман галущенко, укрэнерго, дтэк
В мире, Украина, Полтавская область, Харьковская область, Герман Галущенко, Укрэнерго, ДТЭК
Жителей двух областей Украины предупредили о возможном отключении света

"Укрэнерго": в Харьковской и Полтавской областях могут отключить свет

CC BY-SA 4.0 / Максим Бондаревский / Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Максим Бондаревский /
Полтава. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии возможны в Харьковской и Полтавской областях Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Завтра, 19 мая, в течение суток возможны аварийные отключения бытовых и промышленных абонентов в Полтавской и Харьковской областях. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ на энергообъектах в этих регионах... В других регионах отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Последние дни во всех регионах Украины применялись графики отключений электроэнергии из-за дефицита в энергосистеме. Гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко 15 мая заявил, что ограничение электроснабжения может применяться на Украине еще два-три года.
Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
16 мая, 08:00
 
В миреУкраинаПолтавская областьХарьковская областьГерман ГалущенкоУкрэнергоДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала