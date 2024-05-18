https://ria.ru/20240518/ukraine-1946925396.html

Жителей двух областей Украины предупредили о возможном отключении света

Жителей двух областей Украины предупредили о возможном отключении света - РИА Новости, 18.05.2024

Жителей двух областей Украины предупредили о возможном отключении света

Аварийные отключения электроэнергии возможны в Харьковской и Полтавской областях Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T19:55

2024-05-18T19:55

2024-05-18T19:55

в мире

украина

полтавская область

харьковская область

герман галущенко

укрэнерго

дтэк

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии возможны в Харьковской и Полтавской областях Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Завтра, 19 мая, в течение суток возможны аварийные отключения бытовых и промышленных абонентов в Полтавской и Харьковской областях. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ на энергообъектах в этих регионах... В других регионах отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Последние дни во всех регионах Украины применялись графики отключений электроэнергии из-за дефицита в энергосистеме. Гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко 15 мая заявил, что ограничение электроснабжения может применяться на Украине еще два-три года. Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

украина

полтавская область

харьковская область

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в мире, украина, полтавская область, харьковская область, герман галущенко, укрэнерго, дтэк