https://ria.ru/20240518/ukraina-1946893482.html

В США раскрыли, что должна сделать Украина перед переговорами с Россией

В США раскрыли, что должна сделать Украина перед переговорами с Россией - РИА Новости, 18.05.2024

В США раскрыли, что должна сделать Украина перед переговорами с Россией

Нейтралитет Украины будет сигналом Запада о готовности к миру с Россией, пишет The American Conservative. "Принятие Украиной нейтралитета будет иметь решающее... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T15:26

2024-05-18T15:26

2024-05-18T15:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Нейтралитет Украины будет сигналом Запада о готовности к миру с Россией, пишет The American Conservative. "Принятие Украиной нейтралитета будет иметь решающее значение для любого будущего мирного соглашения. Это станет сигналом для Москвы, что Вашингтон и Киев серьезно настроены на сохранение мира в долгосрочной перспективе", — говорится в публикации. В статье отмечается, что учитывая нынешние реалии, Украина при поддержке США должна использовать свои дипломатические рычаги, пока ситуация не ухудшилась еще сильнее. Вместе с тем, обещания о вечной поддержке Киева, которые не могут быть выполнены, вредят будущему Украины и отбивают у нее желание проводить необходимую дипломатию. Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.

https://ria.ru/20240518/berbok-1946841080.html

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в мире, украина, россия, киев