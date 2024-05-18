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Священник рассказал, что будет с теми, кто разрушает церкви в Киеве
Священник рассказал, что будет с теми, кто разрушает церкви в Киеве - РИА Новости, 18.05.2024
Священник рассказал, что будет с теми, кто разрушает церкви в Киеве
Страшно представить, что будет с теми, кто разрушает церкви и преследует верующих, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T04:10
2024-05-18T04:10
2024-05-18T04:10
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Страшно представить, что будет с теми, кто разрушает церкви и преследует верующих, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской зарубежной церкви (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган, комментируя разрушение украинскими властями часовни Десятинного монастыря в Киеве. Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного монастыря была снесена в Киеве в ночь с четверга на пятницу. "Что будет с теми, кто разрушает святыни и преследует верующих, страшно не только сказать, но и даже подумать", - сказал отец Серафим. Священник признался, что даже не представляет, как человеческая рука может подняться на храм Божий, особенно в столь сложные для обычных людей времена. "Весть о разрушении Десятинной церкви отозвалась сильной болью в сердце", - сказал священник. Он также подчеркнул, что церковь призывает православных христиан молиться как за гонимых верующих, так и за их гонителей, чтобы "не ожесточиться". Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы - первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. На его месте была построена Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного мужского монастыря Украинской православной церкви (УПЦ). Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240517/upts-1946723116.html
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Религия, Киев, Украина, Россия, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Священник рассказал, что будет с теми, кто разрушает церкви в Киеве
Протоиерей Ган: страшно представить, что будет с теми, кто разрушает церкви
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Страшно представить, что будет с теми, кто разрушает церкви и преследует верующих, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской зарубежной церкви (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган, комментируя разрушение украинскими властями часовни Десятинного монастыря в Киеве.
Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного монастыря была снесена в Киеве в ночь с четверга на пятницу.
"Что будет с теми, кто разрушает святыни и преследует верующих, страшно не только сказать, но и даже подумать", - сказал отец Серафим.
Священник признался, что даже не представляет, как человеческая рука может подняться на храм Божий, особенно в столь сложные для обычных людей времена.
"Весть о разрушении Десятинной церкви отозвалась сильной болью в сердце", - сказал священник.
Он также подчеркнул, что церковь призывает православных христиан молиться как за гонимых верующих, так и за их гонителей, чтобы "не ожесточиться".
Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы - первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. На его месте была построена Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного мужского монастыря Украинской православной церкви (УПЦ).
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины
приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".