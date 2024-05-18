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Зеленский заявил, что решение Запада дало России "большое преимущество" - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:19 18.05.2024 (обновлено: 04:13 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946826043.html
Зеленский заявил, что решение Запада дало России "большое преимущество"
Зеленский заявил, что решение Запада дало России "большое преимущество" - РИА Новости, 18.05.2024
Зеленский заявил, что решение Запада дало России "большое преимущество"
Владимир Зеленский заявил, что наложенные Западом ограничения на использование поставленного им Украине оружия для ударов по российской территории дали Москве... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T03:19
2024-05-18T04:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
джон кирби
сергей лавров
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что наложенные Западом ограничения на использование поставленного им Украине оружия для ударов по российской территории дали Москве "самое большое преимущество" в конфликте. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Киев на прошлой неделе просил США снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории, которую Запад признаёт российской, а также обращался с просьбой помочь определить цели в России, по которым Украина может ударить собственным оружием. В то же время координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, комментируя атаку украинских дронов на НПЗ в Туапсе, заявил РИА Новости, что США не содействуют украинским ударам по территории России. "Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России", - заявил Зеленский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, джон кирби, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Джон Кирби, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский заявил, что решение Запада дало России "большое преимущество"

Зеленский: ограничения Запада дали России самое большое преимущество в конфликте

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что наложенные Западом ограничения на использование поставленного им Украине оружия для ударов по российской территории дали Москве "самое большое преимущество" в конфликте.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Киев на прошлой неделе просил США снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории, которую Запад признаёт российской, а также обращался с просьбой помочь определить цели в России, по которым Украина может ударить собственным оружием. В то же время координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, комментируя атаку украинских дронов на НПЗ в Туапсе, заявил РИА Новости, что США не содействуют украинским ударам по территории России.
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"Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России", - заявил Зеленский.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжон КирбиСергей ЛавровНАТО
 
 
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