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Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства в Ростовской области - РИА Новости, 18.05.2024
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20:36 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/ubiystvo-1946930745.html
Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства в Ростовской области
Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства в Ростовской области - РИА Новости, 18.05.2024
Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства в Ростовской области
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства восьмилетней девочки в Ростовской области, сообщили в... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T20:36
2024-05-18T20:36
происшествия
россия
ростовская область
аксайский район
александр бастрыкин
ирина волк
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства восьмилетней девочки в Ростовской области, сообщили в комитете. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что пятницу в лесопосадке в районе станицы Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области было обнаружено тело ребёнка с признаками насильственной смерти. Вскоре задержали 25-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. "Глава ведомства поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства несовершеннолетней в Ростовской области", - говорится в Telegram-канале Следственного комитета.
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происшествия, россия, ростовская область, аксайский район, александр бастрыкин, ирина волк
Происшествия, Россия, Ростовская область, Аксайский район, Александр Бастрыкин, Ирина Волк
Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства в Ростовской области

Бастрыкин взял на контроль расследование убийства девочки в Ростовской области

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства восьмилетней девочки в Ростовской области, сообщили в комитете.
Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что пятницу в лесопосадке в районе станицы Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области было обнаружено тело ребёнка с признаками насильственной смерти. Вскоре задержали 25-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
"Глава ведомства поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства несовершеннолетней в Ростовской области", - говорится в Telegram-канале Следственного комитета.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
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ПроисшествияРоссияРостовская областьАксайский районАлександр БастрыкинИрина Волк
 
 
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