https://ria.ru/20240518/ubiystvo-1946930745.html

Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства в Ростовской области

Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства в Ростовской области - РИА Новости, 18.05.2024

Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства в Ростовской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства восьмилетней девочки в Ростовской области, сообщили в... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T20:36

2024-05-18T20:36

2024-05-18T20:36

происшествия

россия

ростовская область

аксайский район

александр бастрыкин

ирина волк

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства восьмилетней девочки в Ростовской области, сообщили в комитете. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что пятницу в лесопосадке в районе станицы Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области было обнаружено тело ребёнка с признаками насильственной смерти. Вскоре задержали 25-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. "Глава ведомства поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства несовершеннолетней в Ростовской области", - говорится в Telegram-канале Следственного комитета.

https://ria.ru/20240518/ubiystvo-1946875995.html

россия

ростовская область

аксайский район

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происшествия, россия, ростовская область, аксайский район, александр бастрыкин, ирина волк