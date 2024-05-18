https://ria.ru/20240518/ubiystvo-1946875995.html

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве бывшей жены

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве бывшей жены - РИА Новости, 18.05.2024

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве бывшей жены

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей супруги, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:22

2024-05-18T14:22

2024-05-18T14:22

происшествия

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей супруги, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее местные СМИ написали, что утром в субботу в микрорайоне Уралмаш мужчина на улице поссорился с бывшей женой, после чего несколько раз ударил ее ножом прямо на глазах прохожих. "Задержали подозреваемого сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе преследования во дворе одного из домов по улице Победы. Искали его по приметам, так как он был одет во всё чёрное. Орудие преступления – колюще-режущий предмет, он успел выбросить, сейчас сыщики его разыскивают. Личность нападавшего полицией установлена. Это местный житель по имени Сергей, 1985 года рождения, бывший сожитель погибшей женщины, вместе они прожили много лет, у них есть совместный 9-летний ребёнок. Примерно полгода назад они расстались", - сказал Горелых. По его словам, задержанный ранее дважды был судим за причастность к грабежам и один раз – за мошенничество. В ближайшее время сыщики его доставят на освидетельствование, чтобы определить наличие или отсутствие в крови задержанного запрещенных веществ. Как добавили в пресс-службе регионального управления СК РФ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240518/ubiystvo-1946849925.html

https://ria.ru/20240417/ubiystvo-1940675480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)