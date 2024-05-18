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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 18.05.2024
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10:25 18.05.2024 (обновлено: 13:06 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/ubiystvo-1946849925.html
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 18.05.2024
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки
В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в станице Ольгинской, сообщается в Telegram-канале регионального главка... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T10:25
2024-05-18T13:06
происшествия
ростовская область
аксайский район
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая — РИА Новости. В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в станице Ольгинской, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета.Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили 17 мая в лесопосадке в районе станицы Ольгинской в Аксайском районе. Как выяснилось, девочка пошла в магазин и не вернулась домой. Оперативники установили, что ее посадил в свою автомашину водитель эвакуатора. Его задержали, это оказался 25-летний житель поселка Дорожный."В ходе допроса подозреваемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме и пояснил, что, находясь за рулем автомашины, проезжал по станице Ольгинской, где увидел ранее незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где убил", — говорится в релизе.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и направили в суд ходатайство о заключении его под стражу.Сейчас следственные действия продолжаются, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая установит точную причину смерти ребенка.
https://ria.ru/20240411/sud-1939329591.html
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ростовская область
аксайский район
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происшествия, ростовская область, аксайский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Аксайский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 8-летней девочки

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая — РИА Новости. В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в станице Ольгинской, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета.
Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили 17 мая в лесопосадке в районе станицы Ольгинской в Аксайском районе. Как выяснилось, девочка пошла в магазин и не вернулась домой. Оперативники установили, что ее посадил в свою автомашину водитель эвакуатора. Его задержали, это оказался 25-летний житель поселка Дорожный.
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"В ходе допроса подозреваемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме и пояснил, что, находясь за рулем автомашины, проезжал по станице Ольгинской, где увидел ранее незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где убил", — говорится в релизе.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и направили в суд ходатайство о заключении его под стражу.
Сейчас следственные действия продолжаются, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая установит точную причину смерти ребенка.
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