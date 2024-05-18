https://ria.ru/20240518/turizm-1946900620.html

В Кировской области открыли летний туристический сезон

В Кировской области открыли летний туристический сезон - РИА Новости, 18.05.2024

В Кировской области открыли летний туристический сезон

Торжественная церемония открытия летнего туристического сезона состоялась в субботу в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T15:58

2024-05-18T15:58

2024-05-18T15:58

кировская область

кировская область

киров

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Торжественная церемония открытия летнего туристического сезона состоялась в субботу в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. Старт летнего туристического сезона открыл череду мероприятий празднования 650-летия Кирова, которое отмечается в этом году. Основной площадкой стала одна из самых старинных и красивых улиц Кирова - Спасская. "Киров меняется, меняется регион, и это преображение будет происходить на протяжении всего юбилейного года. Улица Спасская в этом году тоже отмечает юбилей - ей 240 лет, она стала брендом нашего региона", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова. Сегодня на пешеходной Спасской развернула работу большая ярмарка, где представлены вятские сувениры, изделия мастеров народных художественных промыслов, игрушки и украшения ручной работы, изделия из дерева, натуральной кожи, камня, керамики и продукты от вятских фермеров. Вятская мастерская музыкальных инструментов продемонстрировала горожанам свирели и звучание этого народного инструмента, который выпускается в Кирове. Организованы концерты творческих коллективов и презентация туристического потенциала районов Кировской области. Праздник туризма продолжится и 19 мая. Губернатор Кировской области Александр Соколов поставил задачу наполнить юбилей города множеством ярких событий. Он должен стать началом масштабных изменений в регионе на многие годы вперед. "Нам важно, чтобы Киров ассоциировался с богатейшими традициями России, огромным историческим и культурным наследием, с комфортом, ухоженностью и гостеприимством", - приводятся в сообщении слова Соколова.

https://ria.ru/20240504/proizvodstvo-1943866441.html

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кировская область

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кировская область, киров, александр соколов