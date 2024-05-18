Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области открыли летний туристический сезон - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область
Кировская область
 
15:58 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/turizm-1946900620.html
В Кировской области открыли летний туристический сезон
В Кировской области открыли летний туристический сезон - РИА Новости, 18.05.2024
В Кировской области открыли летний туристический сезон
Торжественная церемония открытия летнего туристического сезона состоялась в субботу в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T15:58
2024-05-18T15:58
кировская область
кировская область
киров
александр соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593698782_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_55c40c1b64e9644673ef3cb5fdf737e6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Торжественная церемония открытия летнего туристического сезона состоялась в субботу в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. Старт летнего туристического сезона открыл череду мероприятий празднования 650-летия Кирова, которое отмечается в этом году. Основной площадкой стала одна из самых старинных и красивых улиц Кирова - Спасская. "Киров меняется, меняется регион, и это преображение будет происходить на протяжении всего юбилейного года. Улица Спасская в этом году тоже отмечает юбилей - ей 240 лет, она стала брендом нашего региона", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова. Сегодня на пешеходной Спасской развернула работу большая ярмарка, где представлены вятские сувениры, изделия мастеров народных художественных промыслов, игрушки и украшения ручной работы, изделия из дерева, натуральной кожи, камня, керамики и продукты от вятских фермеров. Вятская мастерская музыкальных инструментов продемонстрировала горожанам свирели и звучание этого народного инструмента, который выпускается в Кирове. Организованы концерты творческих коллективов и презентация туристического потенциала районов Кировской области. Праздник туризма продолжится и 19 мая. Губернатор Кировской области Александр Соколов поставил задачу наполнить юбилей города множеством ярких событий. Он должен стать началом масштабных изменений в регионе на многие годы вперед. "Нам важно, чтобы Киров ассоциировался с богатейшими традициями России, огромным историческим и культурным наследием, с комфортом, ухоженностью и гостеприимством", - приводятся в сообщении слова Соколова.
https://ria.ru/20240504/proizvodstvo-1943866441.html
https://ria.ru/20240327/most-1936158542.html
кировская область
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593698782_49:0:2000:1463_1920x0_80_0_0_16a7724a5876b14d474ab637eee37e7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировская область, киров, александр соколов
Кировская область, Кировская область, Киров, Александр Соколов

В Кировской области открыли летний туристический сезон

© Станислав Шаклеин | Перейти в медиабанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
Перейти в медиабанк
Город Киров. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Торжественная церемония открытия летнего туристического сезона состоялась в субботу в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона.
Старт летнего туристического сезона открыл череду мероприятий празднования 650-летия Кирова, которое отмечается в этом году. Основной площадкой стала одна из самых старинных и красивых улиц Кирова - Спасская.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Кировская область вошла в десятку лидеров по росту промпроизводства
4 мая, 16:56
"Киров меняется, меняется регион, и это преображение будет происходить на протяжении всего юбилейного года. Улица Спасская в этом году тоже отмечает юбилей - ей 240 лет, она стала брендом нашего региона", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова.
Сегодня на пешеходной Спасской развернула работу большая ярмарка, где представлены вятские сувениры, изделия мастеров народных художественных промыслов, игрушки и украшения ручной работы, изделия из дерева, натуральной кожи, камня, керамики и продукты от вятских фермеров. Вятская мастерская музыкальных инструментов продемонстрировала горожанам свирели и звучание этого народного инструмента, который выпускается в Кирове.
Организованы концерты творческих коллективов и презентация туристического потенциала районов Кировской области. Праздник туризма продолжится и 19 мая.
Губернатор Кировской области Александр Соколов поставил задачу наполнить юбилей города множеством ярких событий. Он должен стать началом масштабных изменений в регионе на многие годы вперед.
"Нам важно, чтобы Киров ассоциировался с богатейшими традициями России, огромным историческим и культурным наследием, с комфортом, ухоженностью и гостеприимством", - приводятся в сообщении слова Соколова.
Строительство моста - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Кировская область построит мост через реку Чепцу
27 марта, 14:05
 
Кировская областьКировская областьКировАлександр Соколов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала