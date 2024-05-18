https://ria.ru/20240518/tsakhal-1946931298.html

ЦАХАЛ заявил об обнаружении тела похищенного ХАМАС заложника

ЦАХАЛ заявил об обнаружении тела похищенного ХАМАС заложника - РИА Новости, 18.05.2024

ЦАХАЛ заявил об обнаружении тела похищенного ХАМАС заложника

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении тела еще одного заложника, похищенного палестинским движением ХАМАС в сектор Газа. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T20:41

2024-05-18T20:41

2024-05-18T20:41

в мире

израиль

германия

рафах (провинция)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении тела еще одного заложника, похищенного палестинским движением ХАМАС в сектор Газа. В пятницу армия сообщила, что израильские военные обнаружили в секторе Газа тела троих израильских заложников, которые были похищены палестинским движением ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября 2023 года, одна из них 23-летняя Шани Лук, у которой было также гражданство Германии, кадры со свидетельствами издевательств над которой привлекли внимание мировых СМИ. "В ходе совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК (общая служба безопасности Израиля - ред.) было найдено и доставлено в Израиль тело Рона Биньямина, который был похищен в сектор Газа 7 октября", - говорится в сообщении армии. Согласно заявлению, тело Биньямина было доставлено в Израиль в рамках той же операции, что и тела Лук и двух других заложников. Тело Биньямина было передано на опознание в институт судмедэкспертизы, а после подтверждения личности представители армии сообщили информацию семье погибшего заложника. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

https://ria.ru/20240430/netanyakhu-1943194387.html

израиль

германия

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, германия, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году