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ЦАХАЛ заявил об обнаружении тела похищенного ХАМАС заложника - РИА Новости, 18.05.2024
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20:41 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/tsakhal-1946931298.html
ЦАХАЛ заявил об обнаружении тела похищенного ХАМАС заложника
ЦАХАЛ заявил об обнаружении тела похищенного ХАМАС заложника - РИА Новости, 18.05.2024
ЦАХАЛ заявил об обнаружении тела похищенного ХАМАС заложника
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении тела еще одного заложника, похищенного палестинским движением ХАМАС в сектор Газа. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T20:41
2024-05-18T20:41
в мире
израиль
германия
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении тела еще одного заложника, похищенного палестинским движением ХАМАС в сектор Газа. В пятницу армия сообщила, что израильские военные обнаружили в секторе Газа тела троих израильских заложников, которые были похищены палестинским движением ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября 2023 года, одна из них 23-летняя Шани Лук, у которой было также гражданство Германии, кадры со свидетельствами издевательств над которой привлекли внимание мировых СМИ. "В ходе совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК (общая служба безопасности Израиля - ред.) было найдено и доставлено в Израиль тело Рона Биньямина, который был похищен в сектор Газа 7 октября", - говорится в сообщении армии. Согласно заявлению, тело Биньямина было доставлено в Израиль в рамках той же операции, что и тела Лук и двух других заложников. Тело Биньямина было передано на опознание в институт судмедэкспертизы, а после подтверждения личности представители армии сообщили информацию семье погибшего заложника. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html
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израиль
германия
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в мире, израиль, германия, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Германия, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил об обнаружении тела похищенного ХАМАС заложника

ЦАХАЛ: военные обнаружили тело еще одного похищенного ХАМАС заложника

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении тела еще одного заложника, похищенного палестинским движением ХАМАС в сектор Газа.
В пятницу армия сообщила, что израильские военные обнаружили в секторе Газа тела троих израильских заложников, которые были похищены палестинским движением ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября 2023 года, одна из них 23-летняя Шани Лук, у которой было также гражданство Германии, кадры со свидетельствами издевательств над которой привлекли внимание мировых СМИ.
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"В ходе совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК (общая служба безопасности Израиля - ред.) было найдено и доставлено в Израиль тело Рона Биньямина, который был похищен в сектор Газа 7 октября", - говорится в сообщении армии.
Согласно заявлению, тело Биньямина было доставлено в Израиль в рамках той же операции, что и тела Лук и двух других заложников. Тело Биньямина было передано на опознание в институт судмедэкспертизы, а после подтверждения личности представители армии сообщили информацию семье погибшего заложника.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильГерманияРафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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