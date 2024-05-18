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Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров - РИА Новости, 18.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 11 сантиметров и составляет 637 см, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T07:56
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 11 сантиметров и составляет 637 см, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, на утро понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 686 сантиметров, на утро вторника – 677 см, на утро среды - 668 см, на утро четверга – 658 см, на утро пятницы - 648 см. Отметка "опасного явления" составляет 850 см, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 18 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 637 сантиметров. Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров - был зафиксирован днем 19 и 20 апреля. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, россия
Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился до 637 сантиметров
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 11 сантиметров и составляет 637 см, сообщает горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, на утро понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 686 сантиметров, на утро вторника – 677 см, на утро среды - 668 см, на утро четверга – 658 см, на утро пятницы - 648 см. Отметка "опасного явления" составляет 850 см, она была превышена 17 апреля.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области
, на 08.00 (06.00 мск) 18 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 637 сантиметров.
Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров - был зафиксирован днем 19 и 20 апреля.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.