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В Большом театре продолжится балет после ложного срабатывания извещателей
В Большом театре продолжится балет после ложного срабатывания извещателей - РИА Новости, 18.05.2024
В Большом театре продолжится балет после ложного срабатывания извещателей
Балет "Раймонда" будет продолжен на Исторической сцене Большого театра после срабатывания извещателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T21:08
2024-05-18T21:08
2024-05-18T21:08
россия
большой театр
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Балет "Раймонда" будет продолжен на Исторической сцене Большого театра после срабатывания извещателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что в Большом театре произошло ложное срабатывание извещателей, здание самостоятельно покинули порядка тысячи человек. "Второе действие балета "Раймонда" будет продолжено (там же - ред.) на Исторической сцене, все работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства. "Сработала эвакуация в Большом театре, но мы продолжаем, несмотря ни на что. Танцуем", - сказал премьер балета Большого театра Игорь Цвирко в видео, которое размещено в его Instagram* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, большой театр, происшествия
Россия, Большой театр, Происшествия
В Большом театре продолжится балет после ложного срабатывания извещателей
На сцене Большого театра продолжится балет после срабатывания извещателей
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Балет "Раймонда" будет продолжен на Исторической сцене Большого театра после срабатывания извещателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что в Большом театре произошло ложное срабатывание извещателей, здание самостоятельно покинули порядка тысячи человек.
"Второе действие балета "Раймонда" будет продолжено (там же - ред.) на Исторической сцене, все работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.
"Сработала эвакуация в Большом театре, но мы продолжаем, несмотря ни на что. Танцуем", - сказал премьер балета Большого театра Игорь Цвирко в видео, которое размещено в его Instagram* (запрещенная в РФ
экстремистская соцсеть).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.