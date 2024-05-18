https://ria.ru/20240518/teatr-1946935072.html

В Большом театре продолжится балет после ложного срабатывания извещателей

В Большом театре продолжится балет после ложного срабатывания извещателей - РИА Новости, 18.05.2024

В Большом театре продолжится балет после ложного срабатывания извещателей

Балет "Раймонда" будет продолжен на Исторической сцене Большого театра после срабатывания извещателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T21:08

2024-05-18T21:08

2024-05-18T21:08

россия

большой театр

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Балет "Раймонда" будет продолжен на Исторической сцене Большого театра после срабатывания извещателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что в Большом театре произошло ложное срабатывание извещателей, здание самостоятельно покинули порядка тысячи человек. "Второе действие балета "Раймонда" будет продолжено (там же - ред.) на Исторической сцене, все работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства. "Сработала эвакуация в Большом театре, но мы продолжаем, несмотря ни на что. Танцуем", - сказал премьер балета Большого театра Игорь Цвирко в видео, которое размещено в его Instagram* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907450936.html

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россия, большой театр, происшествия