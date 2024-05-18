https://ria.ru/20240518/tagesspiegel-1946906209.html

Украинец 9 мая запустил над Рейхстагом дрон с флагом России

Украинец 9 мая запустил над Рейхстагом дрон с флагом России - РИА Новости, 18.05.2024

Украинец 9 мая запустил над Рейхстагом дрон с флагом России

Украинец 9 мая запустил над зданием Рейхстага дрон с прикрепленными к нему георгиевскими ленточками и флагом России, пишет издание Tagesspiegel со ссылкой на... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T16:53

2024-05-18T16:53

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украинец 9 мая запустил над зданием Рейхстага дрон с прикрепленными к нему георгиевскими ленточками и флагом России, пишет издание Tagesspiegel со ссылкой на берлинскую полицию."Девятого мая мужчина пустил российский флаг над зданием Рейхстага. Полиция Берлина подтвердила это в пятницу (17 мая. — Прим. ред.). Символика, в том числе четыре георгиевские ленты, были прикреплены к дрону, который поднялся с площади Фридрих-Эберт-Платц около 11:40 (01:40 мск)", — говорится в публикации.Как уточнила газета, речь идет о 41-летнем украинце. На опубликованном видео видно, как беспилотник несколько раз пролетает над Рейхстагом.Отмечается, что вокруг здания госучреждения установлена бесполетная зона для дронов радиусом 5,6 километра, а в радиусе 1,85 километра полеты строго запрещены.По данным Spiegel, берлинская полиция уже подала заявление о возбуждении уголовного дела из-за нарушения закона о воздушном сообщении.В этом году в немецкой столице 8 и 9 мая в очередной раз запретили приносить на советские мемориалы и близ них советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, а также носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни. Помимо этого, запрещена демонстрация символов Z и V.Официальный представитель МИД Мария Захарова незадолго до Дня Победы сообщила, что немецкие власти все-таки разрешили использовать цвета российского флага и георгиевской ленты только в качестве элементов оформления венков и букетов для возложения к памятникам. Дипломат назвала это решение кощунственным и призвала прекратить переписывать историю.

https://ria.ru/20240509/berlin-1944948442.html

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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в мире, технологии, берлин (город), россия, германия, день победы, мария захарова