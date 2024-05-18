https://ria.ru/20240518/svyaschenniki-1946760325.html

В РПЦ поддержали идею ввести священников в штат исправительных учреждений

В РПЦ поддержали идею ввести священников в штат исправительных учреждений - РИА Новости, 18.05.2024

В РПЦ поддержали идею ввести священников в штат исправительных учреждений

Инициатива Минюста РФ о введении в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы должности помощника начальника по работе с верующими, по аналогии... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T04:15

2024-05-18T04:15

2024-05-18T04:15

религия

россия

русская православная церковь

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

религия

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Инициатива Минюста РФ о введении в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы должности помощника начальника по работе с верующими, по аналогии с тем, как это уже сделано в российских СИЗО, очень важна и актуальна, рассказал РИА Новости и.о. председателя Синодального отдела Русской православной церкви по тюремному служению иерей Кирилл Марковский.Ранее, выступая в Совфеде, Министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что Минюст подготовил и представил в правительство РФ законопроект о введении в следственных изоляторах должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими. Также, по его словам, в ведомстве уже начали работу над введением такой же должности в других учреждениях ФСИН, "сфера деятельности которых – обеспечение исполнения наказания в виде лишения свободы". Цель нововведений, отметил глава ведомства, – уменьшить рецидивность и так повысить эффективность ФСИН, поскольку "очень важно, что появятся люди, которые на основе веры будут ставить людей на праведный путь"."Инициатива (Минюста – ред.) о введении в штатное расписание исправительных учреждений (тюрем, колоний, лечебно-исправительных и лечебно-профилактических учреждений) должности помощников начальников по работе с верующими - очень актуальна и важна. Наличие штатных священнослужителей в исправительных учреждениях будет способствовать развитию духовно-пастырской работы с осужденными, а также активизации духовно-просветительской деятельности среди сотрудников пенитенциарного ведомства", - сказал иерей Кирилл Марковский.По его словам, эта инициатива стала продолжением "прогрессивного решения о введении с 1 января 2024 года и активного развивающегося института помощников начальников СИЗО по работе с верующими"."Почти во всех регионах страны уже определены священнослужители Русской православной церкви на должности помощников начальников СИЗО по работе с верующими, теперь они смогут осуществлять полноценное духовно-пастырское окормление подозреваемых и обвиняемых - тех заключенных, которые нередко особенно нуждается в духовной поддержке", - рассказал священник.В настоящее время, уточнил он, в учреждениях уголовно-исполнительной системы осуществляют духовно-пастырскую деятельность более тысячи священнослужителей РПЦ, но несмотря на это "кадровая проблема остается главной". "Не хватает священнослужителей для замещения должностей помощников начальников по работе с верующими во всех исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Но в долгосрочной перспективе при планомерном развитии данного направления тюремного служения - и эта задача будет решаемой", - подчеркнул отец Кирилл.Сейчас, напомнил собеседник агентства, организация работы священнослужителей в местах лишения свободы осуществляется в рамках соглашения РПЦ и ФСИН."На территории практически каждого учреждения УИС действуют православные храмы, часовни, молитвенные комнаты, где регулярно совершаются богослужения. Деятельность священнослужителей в местах принудительного содержания оказывает положительное влияние на духовное состояние подозреваемых, обвиняемых и осужденных, способствует снижению рецидива, профилактике суицидов среди заключенных, помогает в целом улучшить внутренний микроклимат в учреждениях УИС. Большая работа ведется и с сотрудниками, которые также, в силу специфики своей службы, нуждаются в духовной поддержке", - заключил иерей Кирилл Марковский.

https://ria.ru/20240516/patriarkh-1946494420.html

https://ria.ru/20240516/lyaenemets-1946371768.html

https://ria.ru/20240515/svyaschenniki-1946213498.html

https://ria.ru/20240514/rpts-1945871419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, русская православная церковь, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), религия