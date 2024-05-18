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ВСУ потеряли более 690 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 690 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 18.05.2024
ВСУ потеряли более 690 военных в зоне действий группировки "Юг"
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 690 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:36
2024-05-18T13:36
2024-05-18T13:46
красногоровка
константиновка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 690 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 105-й, 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Новый Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, а также 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - сообщили в Минобороны.
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красногоровка, константиновка, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Красногоровка, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 690 военных в зоне действий группировки "Юг"
МО: ВСУ потеряли более 690 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 690 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ
.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 105-й, 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Новый Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, а также 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - сообщили в Минобороны.