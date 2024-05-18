https://ria.ru/20240518/svo-1946868436.html

Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ

Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 18.05.2024

Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским войскам и отразили пять контратак у восьми... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T13:21

2024-05-18T13:21

2024-05-18T13:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским войскам и отразили пять контратак у восьми населённых пунктов в ДНР, потери противника составили до 420 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерьской, 24-й, 100-й механизированных бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Семеновка, Майорск, Калиново и Новгородское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка "Центр" отразила пять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ в районах Нетайлово, Уманского, Архангельского и Соловьево в ДНР."Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и пять автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие "Гиацинт-Б", гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)