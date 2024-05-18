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Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 18.05.2024
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13:21 18.05.2024 (обновлено: 13:52 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/svo-1946868436.html
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 18.05.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским войскам и отразили пять контратак у восьми... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:21
2024-05-18T13:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским войскам и отразили пять контратак у восьми населённых пунктов в ДНР, потери противника составили до 420 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерьской, 24-й, 100-й механизированных бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Семеновка, Майорск, Калиново и Новгородское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка "Центр" отразила пять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ в районах Нетайлово, Уманского, Архангельского и Соловьево в ДНР."Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и пять автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие "Гиацинт-Б", гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ

МО: подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским войскам и отразили пять контратак у восьми населённых пунктов в ДНР, потери противника составили до 420 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерьской, 24-й, 100-й механизированных бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Семеновка, Майорск, Калиново и Новгородское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, группировка "Центр" отразила пять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ в районах Нетайлово, Уманского, Архангельского и Соловьево в ДНР.
"Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и пять автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.
Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие "Гиацинт-Б", гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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