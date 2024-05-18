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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 18.05.2024 (обновлено: 13:55 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/svo-1946868185.html
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 18.05.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 155 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:19
2024-05-18T13:55
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
старомайорское
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 155 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики &lt;…&gt; ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении.За сутки на данном участке фронта были отражены четыре контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Новомайорское (ДНР).
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старомайорское
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безопасность, вооруженные силы украины, старомайорское, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

МО: подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 155 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики <…> ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении.
За сутки на данном участке фронта были отражены четыре контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Новомайорское (ДНР).
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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