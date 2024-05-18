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Британские ВМС заявили о повреждении судна у берегов Йемена при нападении - РИА Новости, 18.05.2024
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11:01 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/sudno-1946853551.html
Британские ВМС заявили о повреждении судна у берегов Йемена при нападении
Британские ВМС заявили о повреждении судна у берегов Йемена при нападении - РИА Новости, 18.05.2024
Британские ВМС заявили о повреждении судна у берегов Йемена при нападении
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что судно у берегов йеменского порта Ходейда получило небольшие... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T11:01
2024-05-18T11:01
в мире
красное море
ходейда (город)
йемен
ансар алла
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что судно у берегов йеменского порта Ходейда получило небольшие повреждения в результате нападения. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 76 морских милях (140,6 километра – ред.) к северо-западу от Ходейды, Йемен. Капитан подтвердил, что (судно – ред.) получило небольшие повреждения, после того как по левому борту был нанесен удар неизвестным предметом", - говорится в заявлении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как "нападение". Отмечается, что судно и экипаж находятся в безопасности, корабль продолжает путь в следующий порт захода. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
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красное море
ходейда (город)
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в мире, красное море, ходейда (город), йемен, ансар алла
В мире, Красное море, Ходейда (город), Йемен, Ансар Алла
Британские ВМС заявили о повреждении судна у берегов Йемена при нападении

UKMTO: судно у йеменского порта Ходейда получило повреждения при нападении

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСудно ВМС Британии
Судно ВМС Британии - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Судно ВМС Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что судно у берегов йеменского порта Ходейда получило небольшие повреждения в результате нападения.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 76 морских милях (140,6 километра – ред.) к северо-западу от Ходейды, Йемен. Капитан подтвердил, что (судно – ред.) получило небольшие повреждения, после того как по левому борту был нанесен удар неизвестным предметом", - говорится в заявлении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как "нападение".
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Отмечается, что судно и экипаж находятся в безопасности, корабль продолжает путь в следующий порт захода.
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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В миреКрасное мореХодейда (город)ЙеменАнсар Алла
 
 
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