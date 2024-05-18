https://ria.ru/20240518/sudno-1946853551.html

Британские ВМС заявили о повреждении судна у берегов Йемена при нападении

Британские ВМС заявили о повреждении судна у берегов Йемена при нападении - РИА Новости, 18.05.2024

Британские ВМС заявили о повреждении судна у берегов Йемена при нападении

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что судно у берегов йеменского порта Ходейда получило небольшие... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:01

2024-05-18T11:01

2024-05-18T11:01

в мире

красное море

ходейда (город)

йемен

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738319809_0:0:1269:715_1920x0_80_0_0_83873fbeccc0ab64b856f8149fdd14a5.jpg

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что судно у берегов йеменского порта Ходейда получило небольшие повреждения в результате нападения. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 76 морских милях (140,6 километра – ред.) к северо-западу от Ходейды, Йемен. Капитан подтвердил, что (судно – ред.) получило небольшие повреждения, после того как по левому борту был нанесен удар неизвестным предметом", - говорится в заявлении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как "нападение". Отмечается, что судно и экипаж находятся в безопасности, корабль продолжает путь в следующий порт захода. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240507/deti-1944195351.html

красное море

ходейда (город)

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красное море, ходейда (город), йемен, ансар алла