https://ria.ru/20240518/ssha-1946819717.html

В Британии заметили тревожную для США деталь на учениях НАТО

В Британии заметили тревожную для США деталь на учениях НАТО - РИА Новости, 18.05.2024

В Британии заметили тревожную для США деталь на учениях НАТО

Британская газета Telegraph отметила значительное отставание американских военных в инженерном деле во время учений НАТО в Польше, сообщив, что им потребовался... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T01:03

2024-05-18T01:03

2024-05-18T01:18

в мире

польша

нато

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923076899_0:56:3441:1992_1920x0_80_0_0_926e060bdd46918ed18cc433ee80600b.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Британская газета Telegraph отметила значительное отставание американских военных в инженерном деле во время учений НАТО в Польше, сообщив, что им потребовался час, чтобы собрать простую переправу времен Вьетнамской войны. Газета пишет, что военные стран НАТО в рамках учений преодолевали участок длиной 156 метров, переправляясь через реку Драва на западе Польши. Британцы использовали армейскую амфибийную установку М3, грузовик массой 24,5 тонны, который раскладывается в плавучую платформу. Как утверждает издание, они преодолели реку за 18 минут, оставив американцев позади. "Американские солдаты в нескольких сотнях метров выше по течению всё еще томились, соединяя понтоны своего моста, секции которого в последний раз использовались в бою во Вьетнаме, и в конце концов открыли его более чем через час", - пишет газета.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946691870.html

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, нато, сша