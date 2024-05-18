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В Британии заметили тревожную для США деталь на учениях НАТО
В Британии заметили тревожную для США деталь на учениях НАТО - РИА Новости, 18.05.2024
В Британии заметили тревожную для США деталь на учениях НАТО
Британская газета Telegraph отметила значительное отставание американских военных в инженерном деле во время учений НАТО в Польше, сообщив, что им потребовался... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T01:03
2024-05-18T01:03
2024-05-18T01:18
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Британская газета Telegraph отметила значительное отставание американских военных в инженерном деле во время учений НАТО в Польше, сообщив, что им потребовался час, чтобы собрать простую переправу времен Вьетнамской войны. Газета пишет, что военные стран НАТО в рамках учений преодолевали участок длиной 156 метров, переправляясь через реку Драва на западе Польши. Британцы использовали армейскую амфибийную установку М3, грузовик массой 24,5 тонны, который раскладывается в плавучую платформу. Как утверждает издание, они преодолели реку за 18 минут, оставив американцев позади. "Американские солдаты в нескольких сотнях метров выше по течению всё еще томились, соединяя понтоны своего моста, секции которого в последний раз использовались в бою во Вьетнаме, и в конце концов открыли его более чем через час", - пишет газета.
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в мире, польша, нато, сша
В мире, Польша, НАТО, США
В Британии заметили тревожную для США деталь на учениях НАТО
Telegraph: учения НАТО в Польше показали отставание США в инженерном деле